Openjobmetis Varese – Carpegna Prosciutto Pesaro 76-87

Di Davide Fumagalli. Dopo quattro vittorie di fila, e sette nelle ultime otto gare, la Openjobmetsi Varese perde in casa 87-76 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, al secondo successo in fila dopo quello interno con Brindisi. I biancorossi, senza gli infortunati Keene e Ferrero, è ridotta all'osso, resiste per buona parte del match ma negli ultimi minuti deve alzare bandiera bianca contro un avversario in buona salute: Varese resta ferma a 20 punti, comunque in zona playoff, mentre Pesaro sale a 18, a +4 sulla zona retrocessione dove c'è la Fortitudo Bologna penultima. La Carpegna Prosciutto si gode i 45 punti della coppia formata da Sanford, 26, e Lamb, 19, senza dimenticare i 10 di Tyrique Jones. Viceversa a Varese, che paga l'8 su 25 da tre di squadra, non bastano i 15 punti di De Nicolao e i 14 di Beane.

Ad

Tyrique Jones mette il sigillo sul successo di Pesaro a Varese

Serie A La 23a giornata LIVE su Discovery+ e Eurosport 2: calendario e programmazione 18/03/2022 A 10:49

La gara di Masnago vede Pesaro partire decisamente meglio, 9-0 e poi 21-14 con le giocate di Jones e Lamb; Varese si rianima grazie a Beane e a Reyes, poi Woldetansae mette la tripla del 21-17 con cui si chiude il periodo. Nel secondo quarto la Carpegna Prosciutto tocca anche il +9 ma la Openjobmetis non ci sta e ancora Reyes e Beane firmano la firmano la rimonta fino al -2: lì Sanford piazza due triple, Lamb ne aggiunge un'altra sulla sirena ed è 65-52 per gli ospiti.

Furto e assist da terra di Tomas Woldetensae: che magia!

Nell'ultimo quarto Varese ha la forza di risorgere ancora dopo aver toccato il -16 (56-72), e arriva fino a -7 con le giocate difensive e i canestri di Sorokas. A stoppare la rimonta ci pensano Jones con una schiacciata e Sanford con un paio di canestri per il nuovo +12 sull'85-73, l'allungo definitivo di Pesaro.

Nel prossimo turno Pesaro giocherà in casa con Brescia, la squadra più in forma con 11 vittorie in fila, mentre Varese giocherà sabato alle 18.15 al Forum contro la capolista Olimpia Milano.

Anthony Beane prende il volo e inchioda a una mano

Varese : Beane 14, Woldetensae 10, Sorokas 11, De Nicolao 15, Vene 12, Reyes 9, Librizzi 2, Virginio ne, Caruso 3, Cane ne, Zhao ne. All. Roijakkers.

: Beane 14, Woldetensae 10, Sorokas 11, De Nicolao 15, Vene 12, Reyes 9, Librizzi 2, Virginio ne, Caruso 3, Cane ne, Zhao ne. All. Roijakkers. Pesaro: Mejeris 6, Moretti 8, Tambone 5, Stazzonelli ne, Lamb 19, Zanotti 4, Sanford 26, Demetrio 2, Delfino 7, Jones 10. All. Banchi.

Highlights: Varese-Pesaro 76-87

* * *

Happy Casa Brindisi – Vanoli Cremona 87-65

Di Daniele Fantini. L'anno scorso era stata una delle combo più sorprendenti, prolifiche ed efficienti del nostro campionato. Ora, Nick Perkins e D'Angelo Harrison sono di nuovo insieme per trascinare la Happy Casa Brindisi verso un grande finale di stagione. 20 punti (8/11 al tiro) nelle vesti di vero bomber incontenibile sul perimetro. Il resto lo mette Perkins mostrando quel mix di muscoli e piedi ballerini che lo ha eletto, ormai da tempo, al ruolo di centro più produttivo della Serie A: 16 punti, 6 rimbalzi, e scuole di post-basso continue alla coppia Malik Dime-Jamuni McNeace, in difficoltà perenne dalla palla a due alla sirena. . L'anno scorso era stata una delle combo più sorprendenti, prolifiche ed efficienti del nostro campionato. Ora,sono di nuovo insieme per trascinare la Happy Casa Brindisi verso un grande finale di stagione. Dopo il debutto in chiaroscuro contro Pesaro , Harrison torna a esprimere il suo straordinario repertorio offensivo con una partitona da(8/11 al tiro) nelle vesti di vero bomber incontenibile sul perimetro. Il resto lo mette Perkins mostrando quel mix di muscoli e piedi ballerini che lo ha eletto, ormai da tempo, al ruolo di centro più produttivo della Serie A:e scuole di post-basso continue alla coppia Malik Dime-Jamuni McNeace, in difficoltà perenne dalla palla a due alla sirena.

È tornato D'Angelo Harrison, e sono tornate anche le logo-triple

Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, la Happy Casa azzanna la partita in maniera famelica. La zona 2-3 contenitiva schierata da coach Galbiati salta nel giro di una manciata di minuti, trafitta da una prestazione balistica extra-lusso (13/30, 43%). E il +20 del primo intervallo (31-11), meritatissimo, incanala la partita in maniera chiara. Cremona, partita senza aggressività difensiva e con attacchi confusi, sprofonda fino al -27 (41-14) in avvio di secondo periodo prima di imbastire una reazione emotiva e nervosa. Matteo Spagnolo (20), salito in cattedra come punto di riferimento in regia e in fase di realizzazione, suona la carica. Tres Tinkle (16) e David Cournooh (10) rispondono all'appello. E, lentamente, la Vanoli rientra fino al -10 (57-47) del 28'.

Brindisi, in difficoltà, trova armi per controbattere attingendo nuove energie dalla panchina. Nathan Adrian, in dubbio fino all'ultimo minuto per un problema muscolare che l'ha tenuto ai box negli ultimi due giorni, scrive una doppia-doppia di qualità e quantità (12+10 rimbalzi). E Lucio Redivo, scatenatosi nel quintetto leggero a grande trazione offensiva di fianco ad Alessandro Zanelli, non perdona. L'argentino spara tre triple consecutive per spaccare la partita in maniera definitiva: chiuderà con 14 punti e 4/6 dall'arco.

Lucio Redivo on-fire: spacca la partita con Cremona con tre triple consecutive

(11-11), Cremona incassa l'ottavo ko esterno consecutivo e vede assottigliarsi sempre più le possibilità di risalire la classifica per artigliare la salvezza in volata. Ancora complicato l'ambientamento di Adas Juskevicius: il lituano mette a referto 6 punti con 2/10 al tiro, incapace di incarnare il ruolo di punto di riferimento d'esperienza dopo l'addio a Jalen Harris. Mentre Brindisi consolida la sua presenza in zona playoff riportando il record in parità Cremona incassa l'ottavo ko esterno consecutivo e vede assottigliarsi sempre più le possibilità di risalire la classifica per artigliare la salvezza in volata. Ancora complicato l'ambientamento di: il lituano mette a referto 6 punti con 2/10 al tiro, incapace di incarnare il ruolo di punto di riferimento d'esperienza dopo l'addio a Jalen Harris.

Brindisi : Clark 7, Harrison 20, Gaspardo 7, Udom 2, Perkins 18; Adrian 12, Gentile 4, Zanelli 3, Redivo 14, De Zeeuw. N.e.: Antonaci, Visconti. All.: Vitucci.

: Clark 7, Harrison 20, Gaspardo 7, Udom 2, Perkins 18; Adrian 12, Gentile 4, Zanelli 3, Redivo 14, De Zeeuw. N.e.: Antonaci, Visconti. All.: Vitucci. Cremona: Spagnolo 20, Juskevicius 6, Pecchia 3, Tinkle 16, McNeace 6; Dime, Poeta 4, Kohs, Cournooh 10. N.e.: Agbamu. All.: Galbiati.

Highlights: Brindisi-Cremona 87-65

* * *

UNAHOTELS Reggio Emilia – Banco di Sardegna Sassari 85-81 d1ts

Di Davide Fumagalli. Serve un tempo supplementare per spezzare l'equilibrio della gara della Unipol Arena di Bologna, vinta 85-81 dalla Unahotels Reggio Emilia contro il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di Attilio Caja centra il sesto successo nelle ultime otto gare, ferma una serie negativa di cinque gare con la Dinamo e resta agganciata al quarto posto in classifica, a 24 punti con Tortona, bissando la vittoria di domenica scorsa a Cremona e quella in settimana, sempre in overtime col Legia Varsavia, per centrare la semifinale di Fiba Europe Cup. Per Sassari invece è il secondo ko di fila dopo quello contro il Derthona: la Dinamo resta ferma a 20, sempre in zona playoff, ma con qualcosa da sistemare con l'arrivo di Miro Bilan, poco incisivo con soli 5 punti.

I migliori per Sassari sono Bendzius, 25 punti, e Logan, 17, però pesano alla fine le 18 palle perse e la sofferenza a rimbalzo. I rimbalzi sono appunto la chiave per la Unahotels che ne prende 41, contro i 30 dei sardi, 14 dei quali in attacco, assieme alle palle recuperate, 11, a bilanciare il 7 su 25 da tre e il 18 su 30 ai liberi: brilla Arturs Strautins, determinante con 17 punti (15 tra ultimo periodo e overtime) e 10 rimbalzi, superlativi anche Hopkins, 18 e 12 rimbalzi, e Cinciarini, 19 con 9 assist, più Baldi Rossi con 14 punti. Serataccia per Olisevicius che finisce con 4 punti ma 0 su 10 al tiro e un infortunio alla caviglia che a Reggio sperano non sia nulla di grave.

Il match vede un buon avvio della Dinamo sull'11-5 ma Reggio risponde con le triple di Cinciarini, sorpassa, va a +5 sul 19-14 grazie al buon impatto di Baldi Rossi e al primo riposo conduce 19-16. Il secondo periodo è tutto di Sassari, cinque canestri in fila di Logan e Bendzius valgono il +7 sul 29-22, la Unahotels annaspa ma rimane a galla e all'intervallo è a -5 sul 39-34 per due liberi di Olisevicius. Dopo la pausa negli spogliatoi è un'altra Reggiana, Larson e Hopkins accorciano il divario, poi Baldi Rossi sorpassa sul 46-45. La Dinamo però non ci sta, Diop e Logan fanno ancora +5 e al 30' è 53-49 per gli ospiti.

L'ultimo periodo vede un grande protagonista in Strautins: il lettone, complice anche l'infortunio di Olisevicius, si prende la Unahotels sulle spalle, domina a rimbalzo e firma il sorpasso. Il Banco di Sardegna sembra averne però di più, torna davanti con Bilan e Bendzius, ma non riesce a chiudere il discorso, così Reggio è di nuovo lì e va addirittura a +4 sul 68-64 coi liberi di Baldi Rossi e col solito Strautins. Il finale è palpitantante, a 24" Cinciarini ha due liberi pesantissimi, segna solo il primo e dall'altra Bendzius impatta con una bomba siderale: 71-71 e quindi overtime. Qui la Unahotels scappa subito a +6, la Dinamo risponde tornando a -1, ma poi Baldi Rossi e Strautins insaccano due bombe pesantissime per l'83-76: a chiudere il discorso ci pensa Thompson coi liberi dell'85-79 che manda in visibilio il tifo biancorosso.

Nel prossimo turno Sassari ospiterà la Fortitudo mentre Reggio Emilia giocherà sul parquet della Virtus, sabato sera nel secondo anticipo della 24esima giornata.

Sassari : Bilan 6, Logan 17, Robinson 8, Kruslin 11, Gandini, Devecchi, Treier, Chessa, Burnell 3, Bendzius 25, Gentile 3, Diop 8. All. Bucchi

: Bilan 6, Logan 17, Robinson 8, Kruslin 11, Gandini, Devecchi, Treier, Chessa, Burnell 3, Bendzius 25, Gentile 3, Diop 8. All. Bucchi Reggio Emilia: Thompson Jr. 9, Hopkins 18, Baldi Rossi 14, Strautins 17, Colombo, Soliani ne, Cinciarini 19, Johnson 2, Olisevicius 4, Larson 2. All. Caja.

Highlights: Reggio Emilia-Sassari 85-81 d1ts

* * *

Allianz Trieste – Fortitudo Kigili Bologna 77-85

Di Marco Arcari. Colpaccio fondamentale, in chiave salvezza, per la Fortitudo Kigili Bologna, che espugna l’Allianz Dome-Pala Rubini (85-77) con una grande prova di maturità. Trascinata dai canestri e dalle giocate di Branden Frazier, il quale comincia male ma si scatena soprattutto nella ripresa e chiude con 18 punti (5/10 dal campo) e 4 assist), l’Aquila stacca di due punti in classifica la Vanoli Cremona, uscita sconfitta dal PalaPentassuglia di Brindisi. Grandi rimpianti invece per l’Allianz di coach Ciani, che esce tra i fischi del suo pubblico e non riesce a sfruttare l’evidente superiorità dei propri lunghi. Trieste conquista infatti 18 rimbalzi offensivi, ma paga oltremodo il 27% da tre punti e i 15 turnover.

Nella domenica del grande tributo a Juan Manuel Fernandez - playmaker di Trieste che ha abbandonato il basket per motivi personali e che oggi ha ricevuto l’abbraccio simbolico del suo pubblico - l'Allianz non riesce a sfruttare il solo centro di ruolo a disposizione della squadra avversaria e neppure a contenere le sfuriate, a turno, degli esterni della Fortitudo. Se nel 1° tempo è infatti Pietro Aradori (9 punti nel 2° quarto) a rispondere ad Adrian Banks (8 nel 1°), nella ripresa si scatena la coppia Feldeine-Frazier. Marcos Delia (16 con 9 rimbalzi) cerca di concretizzare la rimonta e ci riesce, per lo meno fino al 66-66. Da quel punto in avanti, Frazier e Robin Benzing tornano fondamentali, rispondendo colpo su colpo ai canestri di Luca Campogrande e Corey Davis. Le triple di Frazier e Aradori chiudono invece definitivamente i discorsi e rilanciano le quote della Fortitudo, oggi guidata da Stefano Rajola per l’assenza di coach Martino, risalgono prepotentemente.

Trieste : Banks 12, Davis 15, Alexander 2, Konate 2, DeAngeli, Mian, Delia 16, Campani n.e., Cavaliero, Campogrande 11, Grazulis 8, Lever 11. All. Ciani.

: Banks 12, Davis 15, Alexander 2, Konate 2, DeAngeli, Mian, Delia 16, Campani n.e., Cavaliero, Campogrande 11, Grazulis 8, Lever 11. All. Ciani. Bologna: Frazier 18, Manna n.e., Aradori 17, Mancinelli n.e., Durham 2, Procida, Benzing 17, Feldeine 17, Fantinelli n.e., Charalampopoulos 10, Groselle 4, Borra. All. Rajola.

Highlights: Trieste-Fortitudo Bologna 77-85

* * *

RIGUARDA VARESE-PESARO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Openjobmetis Varese - Carpegna Prosciutto Pesaro 01:55:16 Replica

* * *

RIGUARDA BRINDISI-CREMONA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Happy Casa Brindisi - Vanoli Cremona 01:49:11 Replica

* * *

RIGUARDA REGGIO EMILIA-SASSARI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket UNAHOTELS Reggio Emilia - Banco di Sardegna Sassari 02:17:04 Replica

* * *

RIGUARDA TRIESTE-FORTITUDO BOLOGNA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Allianz Pallacanestro Trieste - Fortitudo Kigili Bologna 02:05:10 Replica

* * *

Hackett, Shields, Bilan, Harrison: il weekend dei grandi ritorni

Serie A Ufficiale: Maurizio Buscaglia è il nuovo coach di Napoli 16/03/2022 A 12:34