Sacar Anim. Classe 1997, guardia-ala di 196 cm per 95 kg, Anim è un prodotto dell'università di Marquette, lasciata nel 2020. La UnaHotels Reggio Emilia piazza il secondo colpo di mercato in questa sessione estiva dopo la firma di Nathan Reuvers ufficializzando l'ingaggio con contratto 1+1 dell'esterno statunitense. Classe 1997, guardia-ala di 196 cm per 95 kg, Anim è un prodotto dell'università di, lasciata nel 2020.

La sua prima esperienza a livello professionistico è stata in G-League, con gli Agua Caliente Clippers, franchigia affiliata ai Los Angeles Clippers, con 11 partite disputate nella stagione accorciata dalla pandemia di covid nel 2021. Lo scorso anno ha giocato in Germania, con la casacca del Bayreuth, tenendo 14.3 punti in Bundesliga e 12.5 in FIBA Europe Cup.

"Per me è un onore entrare a far parte della famiglia della Pallacanestro Reggiana - le prime parole in biancorosso di Anim -, un club storico che disputa un campionato estremamente competitivo. Non vedo l'ora di mettermi all'opera per cercare di costruire tanti bei momenti in maglia biancorossa".

