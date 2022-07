Amedeo Tessitori e Jordan Parks, ala statunitense classe 1994, 201 cm per 91 kg, in uscita dalla GeVi Napoli. La scorsa annata, la sua seconda in Serie A dopo il debutto nel 2019-20 con Treviso, è stata quella della consacrazione, griffata da 14.2 punti e 7.2 rimbalzi di media. L'Umana Reyer Venezia si conferma tra le regine di queste prime settimane di mercato estivo. Dopo aver rafforzato il reparto italiani con le firme di Riccardo Moraschini Matteo Chillo , il club orogranata sta ricostruendo l'ossatura della squadra inserendo giocatori stranieri rodati e di qualità. Agli ingaggi di Jayson Granger Derek Willis si affianca la firma ufficiale di, ala statunitense classe 1994, 201 cm per 91 kg, in uscita dalla. La scorsa annata, la sua seconda in Serie A dopo il debutto nel 2019-20 con Treviso, è stata quella della consacrazione, griffata da

Ad

"Sono orgoglioso di far parte della famiglia della Reyer, un club storico con cultura vincente - le sue prime parole in orogranata -. Ho visto tante partite di Venezia in questi anni, e ricordo in particolare la finale scudetto contro Sassari. Arrivo in un club ambizioso e con tanta voglia di vincere. La Reyer ha costruito qualcosa di importante in queste stagioni, e voglio dare anche io il mio contributo".

Serie A Willis sbarca a Venezia, c'è Radosevic per Tortona 13/07/2022 A 10:54

Venezia potrebbe aggiungere presto un'altra pedina di spessore europeo al roster. Secondo quanto riportato da Sportando, sarebbe ai dettagli la trattativa con Allerik Freeman, esterno statunitense con esperienza in Eurolega (Asvel Villeurbanne) e passato nell'ultima stagione tra Bursaspor e CSKA Mosca.

Jordan Parks, 40 punti contro la Fortitudo: un losing effort da record

Serie A Jayson Granger è un nuovo giocatore della Reyer Venezia 04/07/2022 A 09:36