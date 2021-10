Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Cremona 84-68

Di Davide Fumagalli. Prima vittoria in campionato per la Dolomiti Energia Trentino che supera 84-68 la Vanoli Cremona nell'anticipo che apre la terza giornata di Serie A. La formazione di Lele Molin, che si trovava di fronte Paolo Galbiati, entrambi nello staff della Nazionale che ha fatto Proelimpico e Giochi di Tokyo la scorsa estate, trova il primo sorriso dopo le sconfitte contro Virtus Bologna e Olimpia Milano: pur senza Bradford, l'Aquila risponde colpo su colpo per tre quarti, poi nell'ultimo periodo scava il solco decisivo grazie soprattutto a 12 dei 21 punti conclusivi di Cameron Reynolds, ancora una volta go-to-guy dei bianconeri. Molto buone anche le prove di Jordan Caroline, 19 punti con 8 rimbalzi, di Diego Flaccadori, 17, e di Jonathan Williams, 15 con 7 rimbalzi e 3 stoppate. Arriva invece il ko per Cremona, reduce dal successo sulla Fortitudo: la squadra di Galbiati, senza l'infortunato Poeta, si scioglie nell'ultimo quarto, tradita dalle 13 perse e da un brutto 5 su 19 da tre. Non bastano i 19 punti di Jalen Harris, i 15 di David Cournooh e gli 11 di Tres Tinkle, mentre delude Malcolm Miller, 0 con 0 su 8 dal campo.

A breve il report completo...

Trento : Reynolds 21, Forray 2, Flaccadori 17, Saunders 6, Caroline 19, Williams 15, Conti 2, Ladurner 2, Mezzanotte, Morina ne, Dell'Anna ne. All. Molin.

: Reynolds 21, Forray 2, Flaccadori 17, Saunders 6, Caroline 19, Williams 15, Conti 2, Ladurner 2, Mezzanotte, Morina ne, Dell'Anna ne. All. Molin. Cremona: Harris 19, McNeace 7, Pecchia 5, Tinkle 11, COurnooh 15, Sanogo 5, Spagnolo 6, Miller, Vecchiola ne, Agbamu ne. All. Galbiati.

