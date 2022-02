Banco di Sardegna Sassari che, Segafredo Virtus Bologna, valida per il 20esimo turno, ultimo prima della sosta per la Final Eight di Coppa Italia e poi per la Nazionale impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2023. Il motivo è ovviamente legato al Covid dato che la Dinamo è stata messa in quarantena a livello di squadra dall'Ats locale fino appunto a domenica 13. Un'altra settimana di stop per ilche, dopo aver già saltato il match di domenica scorsa a Trieste valido per la 19esima giornata , è stato costretto al rinvio anche della sfida del PalaSerradimigni di domenica 13 febbraio contro la, valida per il 20esimo turno, ultimo prima della sosta per la Final Eight di Coppa Italia e poi per la Nazionale impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2023. Il motivo è ovviamente legato aldato che laè stata messa ina livello di squadra dall'Ats locale fino appunto a

"Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 13 febbraio 2022 tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna, valida per la 20^ giornata del Campionato di Serie A UnipolSai; richiamato il Provvedimento n.42 e la Disposizione della ASL Sassari del 5 febbraio 2022 che ha imposto al gruppo squadra del Banco di Sardegna Sassari la misura della quarantena fino al 13 febbraio 2022; preso atto che non si sono verificati ad oggi cambiamenti tali da portare la ASL Sassari a rivedere la propria disposizione in oggetto; tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima", si legge sul sito della Lega Basket di Serie A.

Ad

Virtus Bologna e il Banco di Sardegna, a meno di altri imprevisti, torneranno dunque sul parquet direttamente alla Vitrifrigo Arena di Pesaro Dinamo di Piero Bucchi aprirà la kermesse mercoledì 16 febbraio alle ore 18 contro Milano (testa di serie numero 1 contro 8), mentre la Virtus di Scariolo chiuderà il programma dei quarti giovedì 17 febbraio alle ore 20.45 contro Brindisi (testa di serie numero 2 contro 7). Lae il, a meno di altri imprevisti, torneranno dunque sul parquet direttamente alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per la Final Eight di Coppa Italia : ladiaprirà la kermesse mercoledì 16 febbraio alle ore 18 contro(testa di serie numero 1 contro 8), mentre ladichiuderà il programma dei quarti giovedì 17 febbraio alle ore 20.45 contro(testa di serie numero 2 contro 7).

