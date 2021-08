Il post Gianmarco Pozzecco è cominciato. E sarà nel segno dell'ibrido. Tanti, e forti, gli elementi di rottura rispetto al ciclo che ha arricchito la bacheca di Sassari con l'accoppiata FIBA Europe Cup/Supercoppa del 2019. Dall'addio all'asse Marco Spissu-Miro Bilan, perno per eccellenza della pallacanestro del Poz, alla coppia Katic-Kruslin, riciclata dalla sua esperienza croata, fino all'esperimento fallito con Ethan Happ. Ma sono altrettanto importanti anche gli elementi di continuità. Dal gruppo azzurro capitanato da Stefano Gentile, alle conferme di Eimantas Bendzius e Jason Burnell, due tra gli stranieri più efficaci dello scorso campionato, fino ai ritorni di David Logan, l'uomo del triplete tra il 2014-15, e di coach Demis Cavina, artefice della promozione sfiorata nel 2009 e reduce da un biennio nella società gemella di Torino.

Il roster

Conferme : Eimantas Bendzius (A), Jason Burnell (A), Massimo Chessa (G), Giacomo Devecchi (A), Luca Gandini (C), Stefano Gentile (G), Kaspar Treier (A)

: Eimantas Bendzius (A), Jason Burnell (A), Massimo Chessa (G), Giacomo Devecchi (A), Luca Gandini (C), Stefano Gentile (G), Kaspar Treier (A) Acquisti : Tyus Battle (G-A), Jacopo Borra (C), Anthony Clemmons (G), Ousmane Diop (A-C), David Logan (G), Christian Mekowulu (C)

: Tyus Battle (G-A), Jacopo Borra (C), Anthony Clemmons (G), Ousmane Diop (A-C), David Logan (G), Christian Mekowulu (C) Cessioni: Miro Bilan (C), Ethan Happ (C), Toni Katic (G), Filip Kruslin (G), Marco Antonio Re (G), Marco Spissu (G)

Spissu-Bilan addio, il nuovo basket di Cavina

Con Gianmarco Pozzecco se ne sono andate le sue due creature per eccellenza. Marco Spissu, trasformato nel playmaker titolare della Nazionale azzurra (lo sarebbe stato anche a Tokyo se quell'infortunio sofferto durante il Torneo di Amburgo non l'avesse messo fuori gioco) grazie a un'opera di responsabilizzazione pazzesca, e Miro Bilan, diventato uno dei big-man più efficaci d'Europa fungendo da perno di un sistema che ha sempre cercato, andando anche un po' controcorrente, di rivitalizzare l'importanza del gioco interno e fisico. Quel basket, che ha portato comunque a risultati importanti nella prima parte del ciclo pozzecchiano, sembra destinato a modernizzarsi con l'arrivo di Camina. Senza due giocatori prettamente d'area come Bilan e Happ, si vedrà una Sassari più dinamica e più tesa all'utilizzo del pick'n'roll, pur senza rinunciare alla fisicità diffusa, con Bendzius, Burnell, Treier, Battle e Mekowulu.

Il grande ritorno: David Logan

Nel giorno di Santo Stefano, David Logan spegnerà 39 candeline sulla torta. Eppure è reduce dalla sua miglior stagione italiana per fatturato, con quei 17.3 punti di media sparati a Treviso che gli sono valsi il quarto posto finale nella classifica dei marcatori. Certo, a Sassari avrà un ruolo e responsabilità differenti rispetto a quelle vestite con la De'Longhi di Max Menetti, dove fungeva da prima punta offensiva, ma Logan è un bomber di razza, senza età, anzi, ancor più maturato nelle scelte con il passare degli anni. Averlo da sesto uomo, come elemento di rottura dalla panchina, sarà un lusso. Così come è già palpabile l'entusiasmo dei tifosi, che lo hanno sempre tenuto nel cuore dopo i grandi successi conquistati nell'era di coach Meo Sacchetti e della Dinamo da run'n'gun.

Il nuovo che spinge: Battle, Clemmons, Mekowulu

Da Spissu-Bilan a Clemmons-Mekowulu. Sassari ha ricostruito il suo asse con giudizio, assemblando uno dei tandem più intriganti del campionato. Reduce da una stagione da rookie molto promettente a Treviso, Christian Mekowulu è sempre più affamato e pronto a esplodere. Non ha la presenza, la tecnica e l'esperienza di Bilan in post-basso, ma, in coppia con Jason Burnell, darà alla squadra una dimensione atletica e difensiva di altissimo livello.

Anthony Clemmons è una point-guard moderna, con punti nelle mani, tiro da fuori molto affidabile anche dal palleggio e grande abilità nel giocare il pick'n'roll, dove, con la già citata coppia di lunghi, potrà trovare spunti e spazi per giocate efficaci e spettacolari. Da rimarcare anche la sua tenacia difensiva a dispetto dell'altezza (187 cm), così come fisicità ed eclettismo sono i punti di forza di Tyus Battle, uno dei debuttanti più interessanti del nostro campionato: con i suoi 198 cm per 93 kg, Battle è un giocatore all-around, capace di occupare tutte le posizioni sul perimetro, dall'1 al 3. Un consiglio: è da monitorare con grande attenzione.

Diavolo di un Pozzecco: pernacchia a Mancinelli che sbaglia il tiro libero

