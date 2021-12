Openjobmetis Varese – GeVi Napoli 89-98 OT

Di Daniele Fantini. La scorsa estate, Jason Rich è stato, per dieci giorni, un giocatore di Varese. La Openjobmetis aveva scelto lui come grande califfo su cui costruire il sistema offensivo. Prima che scegliesse di stracciare l'accordo pensando al ritiro. Ora, dopo una stagione di stop e un serio rischio di taglio a inizio anno, Rich è tornato a vestire i panni del bombardiere. Con il mirino puntato anche su quella che, per una manciata di giorni, è stata la sua ex-squadra.

31 punti sparati sul parquet di Masnago valgono season-high e sesta gara consecutiva in doppia cifra. Ma, soprattutto, allungano a cinque la serie di vittorie della GeVi, forza l'overtime rientrando dal -19. sparati sul parquet di Masnago valgono season-high e sesta gara consecutiva in doppia cifra. Ma, soprattutto, allungano ala serie di vittorie della GeVi, sempre più sognante al terzo posto in classifica (7-4) . Ce n'è per tutti i gusti. Triple, step-back, movenze feline dal mid-range, penetrazioni di classe al ferro. Rich affetta la difesa biancorossa come burro. E sono due suoi meravigliosi canestri dal palleggio a lanciare i definitivi titoli di coda dopo che Varese, in maniera pazza,

Jason Rich segna tre canestri decisivi nell'overtime a Varese

Nonostante una serata spuntata di Jeremy Pargo (6 punti, 2/14 al tiro) e i problemi di falli che costringono a lungo in panchina Jordan Parks, grande uomo del momento (6 punti in soli 16 minuti), l'attacco della GeVi è una mitragliatrice automatica. Il primo tempo scrive 56 punti, equamente suddivisi nei primi due periodi. Il terzo, di pura amministrazione, ne aggiunge altri 20 per mantenere un cuscinetto di margine di 14 lunghezze all'ultimo intervallo. Segnano tutti, in un insieme di grandi responsabilità condivise in cui spicca la seratona di Andrea Zerini, sempre più in crescita dall'addio di Frank Elegar: 16 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate, tutti season-high. Lo Zero surclassa la prima vera partita di Reggie Lynch (9 punti, 4/4 al tiro in 16 minuti, partito forte ma poi calato nettamente nella ripresa) e guida una solida batteria italiana, capace di trovare grandi risorse anche in Pierpaolo Marini (8 punti, +24 di plus/minus, il migliore dei suoi) ed Eric Lombardi (6+4 rimbalzi).

Ma quando il traguardo sembra ormai lì, a una sola curva di distanza, si sfiora la tragedia. Varese, sballottata, nervosa, arrabbiata e priva di Alessandro Gentile, espulso per doppio tecnico a inizio ripresa in una partita di basso livello personale (3 punti, 1/10 al tiro), ritrova nella difesa a zona la sua arma nascosta e letale. D'improvviso, la mitragliatrice napoletana si inceppa, sparando un solo canestro dal campo e 7 punti complessivi nel quarto periodo. Spinta dal pieno recupero di John Egbunu (23 punti, 15 rimbalzi, entrambi season-high), dalla garra su entrambi i lati del campo di Anthony Beane (18 punti ma anche tanta difesa nel finale), dalla poliedricità di Trey Kell (16) e da qualche zampata estemporanea di Jalen Jones (15+11 rimbalzi), la Openjobmetis ricuce punto su punto, aggancia, sorpassa e sogna. Ma le percentuali tremende dalla lunetta (20/34, 59%) costano care.

Napoli si salva, sbaglia con Rich il tiro del possibile successo sulla sirena, ma riprende totale padronanza del campo nell'overtime. Lì, dove Varese torna a soffrire equilibri offensivi ancora labili e dove la difesa perde lo smalto del quarto periodo. Recuperato il controllo e ritrovata qualche scintilla da Markis McDuffie (13+8 rimbalzi), la GeVi mette il pallone nelle mani del suo leader. E Rich, silenziato gin troppo a lungo, non sbaglia più.

Varese : Keene 7, Kell 16, Gentile 3, Jones 15, Egbunu 23; Beane 18, Sorokas 4, De Nicolao, Ferrero. N.e.: Caruso, Bongiovanni, Cane. All.: Vertemati.

: Keene 7, Kell 16, Gentile 3, Jones 15, Egbunu 23; Beane 18, Sorokas 4, De Nicolao, Ferrero. N.e.: Caruso, Bongiovanni, Cane. All.: Vertemati. Napoli: Pargo 6, Rich 31, Parks 6, McDuffie 13, Lynch 9; Marini 8, Lombardi 6, Zerini 16, Velicka 3, Uglietti. N.e.: Grassi, Matera. All.: Sacripanti.

Highlights: Varese-Napoli 89-98 OT

Dolomiti Energia Trentino – Bertram Derthona Tortona 85-80 OT

Di Davide Fumagalli. Partita clamorosa alla BLM Group Arena dove la Dolomiti Energia Trento piega 85-80, dopo un tempo supplementare, la Bertram Yachts Tortona nell'undicesima giornata di Serie A. Un successo pesante per l'Aquila Final Eight di Coppa Italia a Pesaro. Protagonista assoluto Diego Flaccadori, autore di 24 punti con 8 rimbalzi, Saunders arriva a 17 mentre è decisivo Jonathan Williams con 10 punti e il 3 su 3 ai liberi nel finale dell'overtime. Per il Derthona prosegue la "maledizione" di non riuscire a vincere due gare in fila, dopo il successo di domenica scorsa contro la Fortitudo Bologna: non bastano i 16 punti di Macura, i 14 di Daum, soprattutto i 20 con 6 triple di un clamoroso Ariel Filloy. I piemontesi restano fermi a 10 punti, galleggiando un gradino sotto l'ottavo posto. Spiccano i 12 recuperi della Dolomiti Energia mentre Tortotona, pur vincendo la lotta a rimbalzo e smazzando ben 25 assist, paga le 20 perse, decisamente troppe. . Partita clamorosa alla BLM Group Arena dove lapiega, dopo un tempo supplementare, lanell'undicesima giornata di Serie A. Un successo pesante per l'Aquila che riscatta i due ko in volata di Trieste e di Krasnodar , e sale a 14 punti al terzo posto in classifica, avvicinandosi sempre più alla qualificazione per laa Pesaro. Protagonista assoluto, autore di 24 punti con 8 rimbalzi,arriva a 17 mentre è decisivocon 10 punti e il 3 su 3 ai liberi nel finale dell'overtime. Per ilprosegue la "maledizione" di non riuscire a vincere due gare in fila, dopo il successo di domenica scorsa contro la Fortitudo Bologna: non bastano i 16 punti di, i 14 di, soprattutto i 20 con 6 triple di un clamoroso. I piemontesi restano fermi a 10 punti, galleggiando un gradino sotto l'ottavo posto. Spiccano i 12 recuperi dellamentre, pur vincendo la lotta a rimbalzo e smazzando ben 25 assist, paga le 20 perse, decisamente troppe.

La sfida inizia sui binari dell'equilibrio, è colpo su colpo e il primo periodo va in archivio con Tortona avanti 23-21 su Trento. Nel secondo quarto la Dolomiti Energia cambia marcia, la fisicità a rimbalzo di Caroline e Williams, i canestri di Flaccadori e di un recuperato Reynolds permettono lo strappo fino a +10; viceversa la Bertram Yachts litiga con le percentuali dall'arco, resta in scia grazie a tre bombe di Filloy, ma all'intervallo è vantaggio trentino sul 44-34.

Dopo la pausa negli spogliatoi la squadra di Ramondino ha una bella reazione, limita le perse, smette di tirare da tre punti, va vicino a canestro dai vari Daum e Cain, e ricuce lo strappo: Trento invece sbatte contro la difesa avversaria, più intensa e reattiva, e si fa rimontare il margine fino al 57-57 del 30'. L'ultimo quarto diventa una battaglia serrata, da una parte sale in cattedra Diego Flaccadori che punisce Cain su ogni pick and roll, anche Reynolds ha qualche lampo, mentre dall'altra parte si risveglia Macura e poi torna al lavoro Filloy che piazza altre tre triple e rimette tutto in ordine. L'ultima è quella che vale la parità sul 76-76.

L'Aquila avrebbe un'ultima chance ma la tripla di Reynolds va lunga e così si va al supplementare. Qui le due squadre appaiono stanche e poche lucide, sull'80-80Williams conquista un fallo di Cain sul tiro da tre e, con un po' di sorpresa, fa 3 su 3 a dispetto del suo 42% dalla lunetta. Sul -3 Tortona non riesce a costruire un buon tiro, Saunders prende il rimbalzo, subisce fallo, sbaglia i liberi, però prende il rimbalzo e chiude il discorso con altri due liberi dopo aver subito fallo. Un romanzo, più che una partita, e alla fine è la Dolomiti Energia a spuntarla.

Trento : Bradford 2, Williams 10, Reynolds 14, Conti ne, Forray 7, Flaccadori 24, Saunders 17, Mezzanotte 2, Ladurner, Caroline 9. All. Molin.

: Bradford 2, Williams 10, Reynolds 14, Conti ne, Forray 7, Flaccadori 24, Saunders 17, Mezzanotte 2, Ladurner, Caroline 9. All. Molin. Tortona: Mortellaro ne, Wright 7, Rota ne, Cannon 4, Tavernelli ne, Filloy 20, Mascolo 4, Severini, Sanders 8, Daum 14, Cain 7, Macura 16. All. Ramondino.

Highlights: Trento-Tortona 85-80 dts

UNAHOTELS Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi 72-56

Di Marco Arcari. A breve il report completo...

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari 70-76

Di Davide Fumagalli. Sorpresa al Taliercio dove il Banco di Sardegna Sassari si impone con merito per 76-70 sull'Umana Reyer Venezia nel posticipo domenicale dell'undicesima giornata. La Dinamo di Piero Bucchi rimonta da -11, gioca un quarto periodo chirurgico e torna così al successo in campionato dopo sei sconfitte di fila: i sardi salgono a 8 punti, ritrovano il sorriso che mancava dal 17 ottobre scorso e vincono per la prima volta in Laguna da gennaio 2017 (in regular season). Gran prova di Gerald Robinson, 20 punti e 7 assist, bene Diop, 6, e Bendzius, 14, mentre è decisivo il solito "professore" David Logan, 12 punti, praticamente tuti nel quarto quarto. Seconda sconfitta di fila invece per la Reyer, Brooks e i 18 con 11 rimbalzi di Watt. La squadra di De Raffaele resta ferma a 10 punti e ora è in discussione la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. . Sorpresa al Taliercio dove ilsi impone con merito persull'nel posticipo domenicale dell'undicesima giornata. La Dinamo dirimonta da -11, gioca un quarto periodo chirurgico e torna così al successo in campionato dopo sei sconfitte di fila: i sardi salgono a 8 punti, ritrovano il sorriso che mancava dal 17 ottobre scorso e vincono per la prima volta in Laguna da gennaio 2017 (in regular season). Gran prova di, 20 punti e 7 assist, bene, 6, e, 14, mentre è decisivo il solito "professore", 12 punti, praticamente tuti nel quarto quarto. Seconda sconfitta di fila invece per la terza considerata quella con Valencia in Eurocup : pesa il 20 su 29 ai liberi, non bastano i 12 punti die i 18 con 11 rimbalzi di. La squadra diresta ferma a 10 punti e ora è in discussione la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

La partita è equilibrata in avvio, Brooks e due triple di capitan Bramos rispondono ad un ottimo Robinson e a Devecchi, e alla prima pausa è 23-22. Nel secondo periodo Venezia prova la fuga, i canestri di Watt, Brooks e le triple di Vitali e Sanders valgono il +9 sul 38-29, ma Sassari resta in scia e con 5 punti di Kruslin limita i danni, per il 44-36 con cui si torna negli spogliatoi.

Jeff Brooks in versione elicottero sopra al ferro

In avvio di terzo quarto la Dinamo risale addirittura fino a -2 con Bendzius e Kruslin, ma lì l'Umana Reyer replica e vola fino a +11 sul 57-46 grazie ai soliti Brooks e Vitali, poi al 30' è 59-50. Il match sembra indirizzato e invece nel quarto quarto cambia tutto: la formazione di De Raffaele si pianta, il Banco di Sardegna invece si aggrappa a Logan e a Robinson, e rimonta. La formazione di Bucchi piazza un clamoroso break di 14-0, si porta sul 70-62 con una bomba del bollente Logan e sostanzialmente mette Venezia con le spalle al muro.

Mitchell Watt cancella Mekowulu con la stoppatona

L'ultimo minuto dura un'eternità, Sassari perde qualche pallone di troppo, ma la Reyer spara a salve dall'arco coi vari Tonut, Bramos e Stone, e così è la Dinamo a uscire vincente dal Taliercio con pieno merito.

Venezia : Stone 7, Bramos 7, Tonut 7, De Nicolao 5, Watt 18, Sanders 4, Phillip 5, Mazzola ne, Echodas, Brooks 12, Vitali 5, Cerella ne. All. De Raffaele.

: Stone 7, Bramos 7, Tonut 7, De Nicolao 5, Watt 18, Sanders 4, Phillip 5, Mazzola ne, Echodas, Brooks 12, Vitali 5, Cerella ne. All. De Raffaele. Sassari: Logan 12, Robinson 20, Chessa, Burnell 8, Mekowulu 4, Bendzius 14, Kruslin 9, Devecchi 3, Diop 6, Treier, S. Gentile ne, Gandini ne. All. Bucchi.

