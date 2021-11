Banco di Sardegna Sassari, è costata la panchina a Demis Cavina. Il coach romagnolo, arrivato in estate per sostituire Gianmarco Pozzecco dopo aver sfiorato la promozione in A con Torino, è stato sollevato dall'incarico come si legge sul sito della società del presidente Stefano Sardara: "La Dinamo Banco di Sardegna comunica che nella giornata odierna si è concluso il rapporto lavorativo con coach Demis Cavina: a Demis, professionista di grande profilo e dalle spiccate doti umane, il sincero ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in questi mesi e l’augurio per un futuro carico di soddisfazioni personali e professionali". La sconfitta di domenica a Casale contro Tortona , la quarta consecutiva in campionato per il, è costata la panchina a. Il coach romagnolo, arrivato in estate per sostituiredopo aver sfiorato la promozione in A con, è statocome si legge sul sito della società del presidente: "La Dinamo Banco di Sardegna comunica che nella giornata odierna si è concluso il rapporto lavorativo con coach Demis Cavina: a Demis, professionista di grande profilo e dalle spiccate doti umane, il sincero ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in questi mesi e l’augurio per un futuro carico di soddisfazioni personali e professionali".

Che il compito non fosse semplice dopo il ciclo targato Pozzecco era risaputo, ma nella gestione Cavina la Dinamo ha mostrato gravi difficoltà, nell'utimo periodo le cose sono peggiorate e non è bastato nemmeno l'addio dell'esterno Clemmons, considerato per certi versi uno dei problemi della squadra. Cavina in circa due mesi al timone di Sassari chiude con un bilancio di 3 vinte e 5 perse in campionato, le ultime 4 in fila, e una sola vittoria in 4 partite di Basketball Champions League, in aggiunta ad un gioco offensivo tutt'altro che armonioso e bello da vedere. La sostituzione è già arrivata, dal momento che il club biancoblù ha comunicato la scelta di Piero Bucchi. Il tecnico bolognese, vice di Meo Sacchetti in Nazionale, sarà infatti presentato il 18 novembre 2021; quella della Dinamo diventa così l'ottava panchina Serie A per l'head coach classe 1958, che l'anno scorso aveva cominciato la stagione con la Virtus Roma per poi passare, a fine gennaio 2021, alla guida della Pallacanestro Cantù, non riuscendo però a impedirne la retrocessione.

Ad

Sassari intanto si muove anche a livello di roster: dopo l'addio di Clemmons è stato ufficializzato il ritorno di Filip Kruslin, guardia tiratrice croata già a Sassari lo scorso anno dove ha chiuso a 9,1 punti col 43% da tre. Il giocatore del 1987 dovrebbe debuttare già in occasione del match casalingo contro Napoli.

Serie A Canestri e stoppate: lo show finale di Mitchell Watt contro la Fortitudo IERI A 22:39

Highlights: Tortona-Sassari 95-89

Serie A Venezia regola la Fortitudo, Varese risorge a Trieste IERI A 21:58