Banco di Sardegna Sassari, è costata la panchina a Demis Cavina. Il coach romagnolo, arrivato in estate per sostituire Gianmarco Pozzecco dopo aver sfiorato la promozione in A con Torino, è stato sollevato dall'incarico come si legge sul sito della società del presidente Stefano Sardara: "La Dinamo Banco di Sardegna comunica che nella giornata odierna si è concluso il rapporto lavorativo con coach Demis Cavina: a Demis, professionista di grande profilo e dalle spiccate doti umane, il sincero ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in questi mesi e l’augurio per un futuro carico di soddisfazioni personali e professionali". La sconfitta di domenica a Casale contro Tortona , la quarta consecutiva in campionato per il, è costata la panchina a. Il coach romagnolo, arrivato in estate per sostituiredopo aver sfiorato la promozione in A con, è statocome si legge sul sito della società del presidente: "La Dinamo Banco di Sardegna comunica che nella giornata odierna si è concluso il rapporto lavorativo con coach Demis Cavina: a Demis, professionista di grande profilo e dalle spiccate doti umane, il sincero ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in questi mesi e l’augurio per un futuro carico di soddisfazioni personali e professionali".

Che il compito non fosse semplice dopo il ciclo targato Pozzecco era risaputo, ma nella gestione Cavina la Dinamo ha mostrato gravi difficoltà, nell'utimo periodo le cose sono peggiorate e non è bastato nemmeno l'addio dell'esterno Clemmons, considerato per certi versi uno dei problemi della squadra. Cavina in circa due mesi al timone di Sassari chiude con un bilancio di 3 vinte e 5 perse in campionato, le ultime 4 in fila, e una sola vittoria in 4 partite di Basketball Champions League, in aggiunta ad un gioco offensivo tutt'altro che armonioso e bello da vedere. Per la sostituzione non c'è ancora un profilo chiaro: si fanno i nomi di Piero Bucchi e Luca Dalmonte, veterani al momento senza panchina, ma non è nemmeno escluso che venga promosso l'attuale vice Giacomo Baioni.

Sassari intanto si muove anche a livello di roster: dopo l'addio di Clemmons è stato ufficializzato il ritorno di Filip Kruslin, guardia tiratrice croata già a Sassari lo scorso anno dove ha chiuso a 9,1 punti col 43% da tre. Il giocatore del 1987 dovrebbe debuttare già in occasione del match casalingo contro Napoli.

