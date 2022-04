Banco di Sardegna Sassari – AX Armani Exchange Milano 92-90

Banco di Sardegna Sassari batte 92-90 l'AX Armani Exchange Milano in una sfida condotta praticamente dall'inizio alla fine e con un finale poco adatto ai deboli di cuore. La Dinamo centra il secondo successo di fila e sale a 24 punti, in piena zone playoff, mentre l'Olimpia di Ettore Messina, Virtus Bologna, avversaria nel super big match di domenica prossima. Davanti al proprio pubblico al completo (100% di capienza), la squadra di Piero Bucchi indovina un pomeriggio pazzesco al tiro dall'arco, 19 su 34, il massimo nel suo campionato: 8 triple le insacca il quasi quarantenne David Logan, top scorer con 25 punti; sugli scudi anche Miro Bilan, 21 punti con 8 rimbalzi, Bendzius, 17 con 9 rimbalzi e 5 bombe, e Gerald Robinson, 12 punti e il canestro della vittoria. Per Milano, senza Melli e Rodriguez, e poi senza Datome, infortunatosi in avvio di match, una gara sempre ad inseguire, anche se nel quarto periodo pareva che l'AX Armani Exchange l'avesse presa in mano: il migliore è Bentil con 22 punti, Shields e Hall ne aggiungono 13, mentre Delaney chiude a 18, anche se pesano i due errori alla fine, il secondo certamente complesso allo scadere. Da segnalare la bellissima accoglienza per Gianmarco Pozzezzo, omaggiato prima della palla a due dal pubblico sassarese, il suo fino alla passata stagione. Partita bellissima al PalaSerradimigni dove ilbattel'in una sfida condotta praticamente dall'inizio alla fine e con un finale poco adatto ai deboli di cuore. Lacentra il secondo successo di fila e sale a 24 punti, in piena zone playoff, mentre l'di reduce dal ko col Monaco in Eurolega , rimane a 38 e scende al secondo posto della classifica alle spalle della, avversaria nel super big match di domenica prossima. Davanti al proprio pubblico al completo (100% di capienza), la squadra diindovina un pomeriggio pazzesco al tiro dall'arco,, il massimo nel suo campionato: 8 triple le insacca il quasi quarantenne, top scorer con 25 punti; sugli scudi anche, 21 punti con 8 rimbalzi,, 17 con 9 rimbalzi e 5 bombe, e, 12 punti e il canestro della vittoria. Per, senza, e poi senza, infortunatosi in avvio di match, una gara sempre ad inseguire, anche se nel quarto periodo pareva che l'l'avesse presa in mano: il migliore ècon 22 punti,ne aggiungono 13, mentrechiude a 18, anche se pesano i due errori alla fine, il secondo certamente complesso allo scadere. Da segnalare la bellissima accoglienza per, omaggiato prima della palla a due dal pubblico sassarese, il suo fino alla passata stagione.

Finale pazzesco a Sassari: Robinson stende l'Olimpia Milano

Il match del PalaSerradimigni vede un avvio lanciato di Sassari, 8-0, poi 14-4 e infine 21-11 con una serie di bombe sganciate da Bilan e Logan. Milano non si fa impressionare, risponde con Hall e Ricci, e alla prima pausa il punteggio dice 27-24. Il Banco di Sardegna è però in una giornata di grazia, Logan infila la sua quinta tripla per il 33-26, però l'Olimpia resta lì, le giocate di Baldasso, Bentil e Shields sono di estrema solidità e valgono il -3. La squadra di Bucchi reagisce e tira un altro cazzotto all'AX Armani Exchange: Bendzius e Robinson rimettono un margine in doppia cifra, Logan trova un pazzesco gioco da tre punti e Bilan a rimbalzo segna il 56-41, +15, che all'intervallo diventa 56-43 soltanto per la magia allo scadere di Delaney.

Ben Bentil inchioda sul servizio al bacio di Devon Hall

Nella ripresa la musica non cambia almeno all'inizio, Bendzius scalda la mano, infila tre triple e la Dinamo torna a +14 sul 67-53. Lì l'Olimpia gira un paio di viti, Delaney firma il -6, Bentil piazza la bomba del -3, e Baldasso partecipa alla festa dall'arco realizzando il canestro del -2. Al 30' il Banco di Sardegna è davanti 75-73, ma in avvio di ultimo periodo Milano pareggia con Biligha e trova il primo vantaggio sul 78-75 con un'altra tripla di Baldasso. Da lì è una vera e propria sparatoria, Logan torna a farsi vedere e realizza altre due bombe (settima e ottava per lui) per l'85-81 Dinamo, l'Olimpia risponde con Hall e Shields, poi è Delaney a impattare sul 90-90, sempre dall'arco, a poco più di 30" dalla fine.

Miro Bilan si inventa una tripla uscendo dal campo

La responsabilità la prende ancora Delaney, forza il tiro, sbaglia, e con 9" sul cronometro Gerald Robinson si mangia il campo e realizza il 92-90 con un tiro pazzesco appoggiando la palla al tabellone. Resta circa un secondo, Hines dal fondo lancia per Delaney che si gira e per poco non indovina la prodezza. Al suono della sirena esplode la gioia del Banco di Sardegna che torna a battere Milano dopo cinque ko di fila, Coppa Italia compresa.

Sassari : Logan 25, Robinson 12, Burnell 6, Bendzius 17, Diop 5, Sanna ne, Bilan 21, Kruslin ne, Gandini ne, Devecchi, Treier, S. Gentile 6. All. Bucchi.

: Logan 25, Robinson 12, Burnell 6, Bendzius 17, Diop 5, Sanna ne, Bilan 21, Kruslin ne, Gandini ne, Devecchi, Treier, S. Gentile 6. All. Bucchi. Milano: Ricci 6, Hall 13, Delaney 18, Shields 13, Hines 1, Erba ne, Tarczewski 2, Biligha, Baldasso 9, Alviti 6, Bentil 22, Datome. All. Messina.

Highlights: Sassari-Milano 92-90

