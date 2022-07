Alessandro Cappelletti a Udine, Scaligera Verona annuncia il primo vero, grande colpo di mercato per la nuova avventura in Serie A. È ufficiale l'ingaggio su base biennale con Matteo Imbrò, reduce da un'ottima stagione con la canotta della Nutribullet Treviso. Il playmaker azzurro, classe 1994, ha registrato 10.2 punti e 3.3 assist (entrambi career-high) in 21 gare di campionato, mentre in Champions League ha tenuto 5.9 punti e 2.5 assist di media. Dopo aver strappatoa Udine, battuta in finale , la neo-promossaannuncia il primo vero, grande colpo di mercato per la nuova avventura in Serie A. È ufficiale l'ingaggio su base biennale con, reduce da un'ottima stagione con la canotta della Nutribullet Treviso. Il playmaker azzurro, classe 1994, ha registrato(entrambi career-high) in 21 gare di campionato, mentre in Champions League ha tenuto 5.9 punti e 2.5 assist di media.

"Quando ho ricevuto la chiamata di Verona e ho parlato con coach Alessandro Ramagli, non ho avuto dubbi sulla scelta - le prime parole di Imbrò -. Sono felice di arrivare in una piazza come questa. Ho seguito alcune partite dal vivo, mi sono piaciuti molto il contesto e l'ambiente. Sarà bello giocare per la Tezenis, sono contento di far parte di questa squadra e di questa società".

"Imbrò è un giocatore giovane ma che, allo stesso tempo, ha grande esperienza in Serie A - ha commentato coach Ramagli -. Pensiamo sia l'elemento giusto per completare il nostro pacchetto di playmaker. Ci darà quel tasso di conoscenza e di esperienza che altri nostri interpreti possono avere meno. Esperienza, energia, gioventù e desiderio di continuare il suo percorso saranno una spinta importante per affacciarci nel migliore dei modi al campionato".

