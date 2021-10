Bertram Derthona Tortona - Virtus Segafredo Bologna

Non è ancora Halloween ma a Casale Monferrato la Segafredo Virtus Bologna vive una serata da incubo perchè perde nettamente 93-76 contro la Bertram Yachts Tortona nel secondo anticipo del sabato della sesta giornata di Serie A. Secondo ko di fila per la squadra di Sergio Scariolo dopo quello di settimana scorsa contro Napoli, altra neo promossa. Viceversa è una notte da sogno, dolcissima, per il Derthona che si rialza dopo il disastroso -31 di Trieste e centra finalmente la prima vittoria casalinga del suo primo campionato di A. Un successo meritato e largo, una prova di forza al netto dell'assenza di Sanders: a brillare sono Daum, 18 punti, Macura con 15, Wright con 14 e 7 assist, e Mascolo, 12, senza dimenticare i 10 di un eccezionale capitan Tavernelli. I "Leoni" salgono a 6 punti in classifica mentre Bologna rimane ferma a 8, penalizzata certamente dalle assenze di Belinelli, Sampson e di Pajola, in panchina ma non entrato: non basta la straordinaria prova da 28 punti con 5 triple di Weems, i 15 punti di Mannion e i 12 di un Teodosic poco presente, soprattutto pesano il 9 su 27 da tre e le 15 perse a fronte di "soli" 17 assist.

Tortona batte la Virtus Bologna in una serata da sogno

A Tortona piovono triple: +15 sulla Virtus all'intervallo

Tortona : Wright 14, Mascolo 12, Daum 18, Cain 10, Macura 15, Mortellaro ne, Rota ne, Cannon 6, Tavernelli 10, Filloy 8, Severini ne. All. Ramondino.

: Wright 14, Mascolo 12, Daum 18, Cain 10, Macura 15, Mortellaro ne, Rota ne, Cannon 6, Tavernelli 10, Filloy 8, Severini ne. All. Ramondino. Virtus Bologna: Mannion 15, Hervey 5, Jaiteh 8, Weems 28, Teodosic 12, Tessitori, Pajola ne, Alibegovic 4, Ruzzier, Alexander, Ceron ne, Cordinier 4. All. Scariolo.

