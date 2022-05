Basket

Basket, Serie A - Shengelia decolla e si mette il Derthona nel poster

BASKET, SERIE A - Toko Shengelia decolla per la schiacciatona imperiale durante gara-3 tra Bertram Derthona Basket Tortona e Virtus Segafredo Bologna. Il lungo georgiano riceve in corsa e decolla per andare a devastare il ferro del PalaEnergica Paolo Ferraris.

00:00:17, un' ora fa