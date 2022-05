Basket

Basket, Serie A - Shengelia e Cain danno spettacolo: che assist-dietro schiena!

BASKET, SERIE A - Stupendo doppio possesso in gara-3 di semifinale Playoff tra Tortona e Virtus Bologna. Toko Shengelia e Tyler Cain s'inventano due assist consecutivi e meravigliosi, mandando in visibilio il pubblico del PalaEnergia: due magie dietro-schiena da gustare e rigustare in loop!

00:00:57, 25 minuti fa