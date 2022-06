Basket

Basket, Serie A - Show di Milano! Hines ricama, Melli vola a schiacciare

BASKET, SERIE A - Stupendo triangolo offensivo dell'AX Armani Exchange Milano in gara-2 delle LBA Finals 2021-22 contro la Virtus Segafredo Bologna. Kyle Hines ricama l'assist di tocco per Nicolò Melli. Quest'ultimo vola a schiacciare per suggellare una grande giocata di squadra.

00:00:22, un' ora fa