Cinque successi nelle ultime 6 gare, un cambio di rotta improvviso e totale. E chissà se fosse entrata quella tripla sparata sulla sirena da Marcus Keene nel finale perso in volata contro la Virtus Bologna. La metamorfosi di Varese è sempre più inimmaginabile. La squadra smembrata che affogava agonizzante a fondo classifica, precipitata quasi sulla soglia della LegaDue, è ora agganciata al gruppone a quota 8 vittorie che preme al margine della zona playoff., un cambio di rotta improvviso e totale. E chissà se fosse entrata quella tripla sparata sulla sirena da Marcus Keene nel finale perso in volata contro la Virtus Bologna.

La sirena, questa volta, la batte Paulius Sorokas. Gladiatorio nel raccogliere un secondo extra-possesso in un altro finale thriller. E freddissimo nel trovare il fondo della retina con un semigancio di grande tecnica. Reggio ha una chance per provare a replicare con meno di 3" sul cronometro, ma Mikael Hopkins, pescato in una situazione simile a quella di Sorokas, va invece corto sul primo ferro. Questione di millimetri. Dettagli. Ma decisivi per svoltare una stagione. O un momento di essa. Perché mentre Varese continua a vivere un sogno emotivo, prima che tecnico, di spessore enorme, la Reggiana si lascia sfuggire una grossa occasione per consolidare un posto più sicuro in zona playoff. Ora, riscivolata in ottava piazza con un record di 9-10, si ritrova alla mercé delle tante inseguitrici che annusano la pista come mastini famelici.

Chi gioca con grinta, fame e intensità a livelli astronomici è, ancora una volta, la Openjobmetis trasformata da coach Roijakkers. Varese imposta un'altra partita ad alto ritmo e spiccatamente perimetrale (14/41 dall'arco contro il 15/23 da due), ma capace di sorprendere una Reggiana che approccia la sfida con consistenza difensiva blanda. Il 16-26 del primo periodo indirizza l'inerzia. E Varese la terrà stretta, in mano, nonostante il lento e costante riavvicinamento della squadra di casa, sconfinato anche in un paio di vantaggi molto effimeri fra terzo e quarto periodo.

Siim-Sander Vene gioca ancora una volta la parte del leone, sparando 23 punti con 4/9 dall'arco. L'intesa baltica con Paulius Sorokas (13+8) è ormai totale. Marcus Keene ne aggiunge 14 dalla panchina viaggiando a folate, ma con il merito di infilare una triplona per il contro-sorpasso sull'81-82. Ma le vere schegge impazzite sono Giovanni De Nicolao, autore forse della sua miglior prestazione di sempre in maglia Openjobmetis (13 punti e 9 assist, career-high), e Tomas Woldetensae. Il neo-acquisto riceve più spazio rispetto all'esordio con Venezia e mostra di avere una mano più che rispettabile dalla distanza: 9 punti, 3/7, e tanta personalità e fiducia nel prendersi tiri importanti.

una difesa con standard di intensità distanti da quelli tradizionali di coach Attilio Caja. E, in attacco, la squadra si regge a lungo soltanto su due pilastri. Osvaldas Olisevicius (18 punti) più Andrea Cinciarini. 11 assist e 27 punti, suo nuovo massimo in carriera. Reggio Emilia, sempre priva di Leo Cani, pagada quelli tradizionali di coach Attilio Caja. E, in attacco, la squadra si regge a lungo soltanto su due pilastri.(18 punti) più Reduce dalla tripla doppia dello scorso weekend contro Treviso , il Cincia flirta a lungo con un'altra impresa che lo avrebbe inserito nella leggenda. Chiuderà, suo malgrado, a un solo rimbalzo di distanza dal traguardo. Ma con, suo nuovo massimo in carriera.

UnaHotels Reggio Emilia - Openjobmetis Varese 82-84

Reggio Emilia : Cinciarini 27, Thompson 8 Olisevicius 18, Johnson 5, Hopkins 9; Crawford 5, Strautins 10, Diouf. N.e.: Baldi Rossi, Colombo, Bonacini. All.: Caja.

: Cinciarini 27, Thompson 8 Olisevicius 18, Johnson 5, Hopkins 9; Crawford 5, Strautins 10, Diouf. N.e.: Baldi Rossi, Colombo, Bonacini. All.: Caja. Varese: De Nicolao 13, Librizzi 5, Beane 3, Sorokas 13, Vene 23; Woldetensae 9, Reyes, Virginio, Ferrero 4, Keene 14. N.e.: Cane. All.: Roijakkers.

