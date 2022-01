Sospiro di sollievo per la, ma anche per tutti gli appassionati della pallacanestro., infortunatosi al ginocchio sinistro durante la sfida di ieri contro la Unahotels Reggio Emilia , dovrà stare lontano dal parquet per circa. Il "mago" serbo aveva infatti riportato une gli esami eseguiti stamattina hanno evidenziato un edema osseo post-contusivo al, come riportato da un comunicato societario. Lepotranno così riabbracciare il proprio leader in breve tempo, ma rimane aperto il dibattito circa lache campeggiano sui parquet della LBA Serie A, con molti - tra giocatori e addetti ai lavori - che si sono espressidopo aver assistito all'infortunio di Teodosic, l'ennesimo per la presenza di tali adesivi.