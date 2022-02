Il tiro dall'arco non è il pezzo forte del repertorio di Julyan Stone. Ma la mano dell'ex-Nugget non trema. E, con 8 secondi ancora sul cronometro, fa calare una mannaia letale sul capo della GeVi. La tripla di Stone spezza la lunga striscia di quattro sconfitte consecutive che ha allontanato la Reyer dalla zona playoff (e dalla qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia in corso a Pesaro) costringendola, ora, a una faticosa rincorsa in questa seconda parte di stagione. Perché rientrare tra le prime otto è e deve continuare a essere l'obiettivo principe della squadra di coach Walter De Raffaele.

Julyan Stone è glaciale: tripla dall'angolo per la vittoria contro Napoli

Ad

La vittoria Napoli si risolve in volata nonostante una partita condotta sin dalla palla a due. E che, sul finire del terzo quarto, sembrava già sepolta con la Reyer balzata con merito sul +13 (massimo vantaggio sul 52-65). Ma la consistenza psicologica dell'Umana, ferita da tante sconfitte brucianti, non ha ancora la compattezza delle scorse stagioni. Venezia appassisce in maniera impronosticabile per 7 lunghi minuti. E Napoli, punto su punto, rosicchia lo svantaggio tornando a contatto (67-67). Ma la GeVi, altra squadra in scarsa salute dopo l'exploit consumato tra novembre e dicembre, non ha la forza per andare oltre. Soprattutto con un Jason Rich ancora molto lontano dalla forma ottimale (2 punti con 0/10 al tiro in 19 minuti).

Serie A Highlights: Napoli-Reyer Venezia 76-81 UN' ORA FA

Doppia stoppata chase down: Sanders e Stone si esaltano contro Napoli

La Reyer assorbe la spallata e vince il duello di nervi finale, cavalcando i suoi veterani. Mitchell Watt e Andrea De Nicolao, fondamentale nel pescare dal nulla un paio di giri in lunetta nel momento più critico, risvoltano l'inerzia. Prima della pugnalata decisiva di Julyan Stone. L'MVP va allo stesso Watt, protagonista di una partita solidissima da 16 punti e 11 rimbalzi. Ottimo il supporto di Victor Sanders, letale dall'arco (13 punti con 3/7). Produttivo Michele Vitali, soprattutto nella ripresa (10). Ben inserito Jordan Theodore (11+6 assist), ora chiamato a fare la differenza anche in campionato dopo le due ottime prestazioni consecutive in Eurocup.

Mitchell Watt inchioda di potenza con il fallo subito

Mentre la Reyer (8-11) torna a respirare allontanandosi dalla parte rossa della classifica, Napoli incassa invece il sesto ko nelle ultime sette uscite e scivola a 8-10, perdendo contatto con la zona playoff. Alla serata di scarsa vena di Rich si unisce quella di Arnas Velicka (9 con 0/5). La GeVi si regge su Jordan Parks (21+10 rimbalzi), Markis McDuffie (26+9, suo career-high) e su una seconda parte di gara molto promettente di Luca Vitali (13+6 assist).

GeVi Napoli - Umana Reyer Venezia 76-81

Napoli : Velicka, Rich 2, McDuffie 26, Parks 21, Lynch 4; Zerini 6, Marini, Uglietti, L. Vitali 13, Lombardi 4. N.e.: Grassi, Matera. All.: Sacripanti.

: Velicka, Rich 2, McDuffie 26, Parks 21, Lynch 4; Zerini 6, Marini, Uglietti, L. Vitali 13, Lombardi 4. N.e.: Grassi, Matera. All.: Sacripanti. Venezia: Theodore 11, M. Vitali 10, Sanders 13, Brooks 4, Watt 16; Stone 7, Bramos 7, Daye 6, De Nicolao 7. N.e.: Mazzola, Chapelli. Morena. All.: De Raffaele.

Highlights: Napoli-Reyer Venezia 76-81

Riguarda GeVi Napoli - Umana Reyer Venezia in VOD (Contenuto Premium)

Premium Basket GeVi Napoli - Umana Reyer Venezia 02:01:11 Replica

Serie A Julyan Stone è glaciale: tripla dall'angolo per la vittoria contro Napoli 2 ORE FA