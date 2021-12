Basket

Basket, Serie A: Teodosic col canestro decisivo per la Virtus Bologna

BASKET, SERIE A - Non una partita scintillante a livello balistico - 4 su 15 al tiro - ma Milos Teodosic chiude con 15 punti, 6 rimbalzi, 10 assist e il canestro della vittoria per la Virtus Bologna in overtime contro Sassari. Cosa chiedere in più al Mago?

00:00:43, 25 minuti fa