Basket, Serie A - Teodosic è un mago irreale: due assist spaziali contro Venezia

BASKET, SERIE A - Milos Teodosic dà spettacolo nella sfida tra Umana Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna. Due assist, meravigliosi, in rapida successione per far realizzare canestri a Kyle Weems. Entrambi i passaggi ci lasciano letteralmente senza parole.

00:00:58, 34 minuti fa