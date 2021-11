Basket

Basket, Serie A: Teodosic innesca Weems e Hervey, e incendia l'arena

BASKET, SERIE A - Due giocate da urlo di Milos Teodosic che fanno esplodere la Segafredo Arena: prima il furto e il lancio per Weems, poi la transizione e l'assist no look per la bomba di Hervey.

00:01:03, un' ora fa