Virtus Segafredo Bologna e Tornik'e Shengelia. Il campione georgiano, Massimo Zanetti: secondo La Gazzetta dello Sport il georgiano a fine campionato metterà la firma su un accordo con opzione fino al 2026, quindi potenzialmente un triennale, per rimanere nella società Sembra destinato a proseguire il matrimonio fra la. Il campione georgiano, dominatore di gara 2 della finale Scudetto contro Milano che è valsa l'1-1 nella serie per i campioni d'Italia in carica, è pronto a firmare un rinnovo biennale col club del patron: secondo La Gazzetta dello Sport il georgiano a fine campionato metterà la firma su un, quindi potenzialmente un triennale, per rimanere nella società che ha vinto l'Eurocup e che nel 2022-23 disputerà l'Eurolega

Show di Shengelia e Teodosic: rivivi gara-2 tra Virtus e Milano in 180"

Ad

Arrivato a marzo poco dopo Daniel Hackett dal CSKA Mosca, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, Shengelia aveva firmato soltanto fino al termine della stagione per teneresi aperte tutte le strade, dalla NBA ad un ritorno in Spagna, Barcellona o Valencia, il club dove è cresciuto cestisticamente. In questi mesi però con Bologna e con la Virtus è nato un ottimo rapporto, Toko sta bene in città, ha portato la famiglia, adora il pubblico bianconero, e quindi avrebbe confermato l'intenzione di fermarsi e proseguire il matrimonio con la Segafredo.

Serie A Milano ko 75-68, Shengelia trascina la Virtus sull'1-1 IERI A 21:00

In gara 2 contro Milano l'ex stella del Baskonia e del CSKA ha chiuso con 22 punti, 4 assist, 8 rimbalzi, 3 stoppate e 6 falli subiti (per un totale di 25 di valutazione), mentre in questi playoff sta viaggiando ad una media di 14 punti, 6 rimbalzi, 3 assist, col 59% al tiro da due.

Shengelia e Teodosic con la ciliegina per la Virtus

Serie A Tutti i numeri della finale Scudetto Virtus Bologna-Milano 07/06/2022 A 07:35