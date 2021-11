Basket

Basket, Serie A: Tonut festeggia il compleanno con 23 punti e vittoria

BASKET, SERIE A - Una bella domenica per Stefano Tonut che festeggia il 23esimo compleanno con la vittoria della sua Reyer Venezia e con 23 punti a segno contro Reggio Emilia, suo massimo in questa stagione. Anche cinque bombe a segno per il triestino.

00:01:56, 11 minuti fa