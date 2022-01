Bertram Derthona Tortona – Vanoli Basket Cremona 97-92

Di Daniele Fantini. Il primo obiettivo è centrato. E di quelli super-prestigiosi. La Bertram Tortona stacca il pass per le Final Eight di Coppa Italia da neo-promossa, gettando quelle basi solide per proseguire il grande lavoro di crescita e costruzione progettato per i prossimi anni. Lo fa chiudendo il girone d'andata (8-7) e trasformando il PalaFerraris, ormai, in un fortino: il 97-92 sulla Vanoli Cremona vale il quinto successo interno consecutivo, un filotto preziosissimo dopo i due ko iniziali, quando la squadra, nonostante l'ottimo debutto in Supercoppa, aveva ancora bisogno di tempo per tararsi sul nuovo livello del massimo campionato. . Il primo obiettivo è centrato. E di quelli super-prestigiosi. Lastacca il pass per, gettando quelle basi solide per proseguire il grande lavoro di crescita e costruzione progettato per i prossimi anni. Lo fa chiudendo il girone d'andata con un record positivo e trasformando il PalaFerraris, ormai, in un fortino: il 97-92 sulla Vanoli Cremona vale il, un filotto preziosissimo dopo i due ko iniziali, quando la squadra, nonostante l'ottimo debutto in Supercoppa, aveva ancora bisogno di tempo per tararsi sul nuovo livello del massimo campionato.

Jamarr Sanders manda Tyler Cain a schiacciare con un assist al bacio

Tortona intasca il biglietto per Pesaro anche senza Mike Daum, azzoppato per una brutta caduta dopo pochi minuti. Lo fa con una grande partita offensiva in una serata complessiva ad altissimo punteggio, e raccogliendo contributi consistenti dall'intero front-court. Stimolato dalla sfida con l'esplosivo Malik Dime, Tyler Cain spadroneggia nel verniciato, scrivendo il suo season-high (21 punti, uno in meno del suo massimo in carriera in Serie A) con 8 rimbalzi. Jalen Cannon, rientrato dallo stop per covid, gli copre le spalle in maniera egregia: 11 punti (career-high) con una serie di giocate di pura energia determinanti all'inizio del quarto periodo. E Luca Severini (8), chiamato a una dose di extra di minuti, ammassa una serie di piccole cose importantissime per il risultato finale, a partire da quelle due triple consecutive con cui costruisce il primo mini-break nel secondo periodo.

Il tornado Malik Dime si abbatte sul ferro di Tortona

La spallata vera arriva all'inizio del terzo quarto. Tortona rientra in campo dagli spogliatoi approcciando meglio la partita e sfoderando un'intensità difensiva mancata nel primo tempo. Il risultato è immediato: parziale di 16-4 in cinque minuti per il 63-52 del 25'. Sembra finita, ma Cremona danza sul baratro mantenendo magicamente l'equilibrio. Spinta dal miglior Peppe Poeta della stagione (10 punti, 6 assist), dalla garra di David Cournooh (20 punti, season-high) e da una serata spaziale di Matteo Spagnolo (21 punti, career-high), protagonista di una lunga serie di giocate offensive straordinarie, la Vanoli rimonta e mette la testa avanti a 4' dalla sirena.

Lezione di passo-e-tiro di Jamarr Sanders nel finale contro Cremona

recuperando compattezza difensiva e affidandosi ai suoi leader sul perimetro. Ariel Filloy spara una tripla di importanza capitale (13 punti, chirurgico con un perfetto 3/3 dall'arco nei momenti topici del match) e Jamarr Sanders, Il finale è in volata. Tortona se lo prendee affidandosi ai suoi leader sul perimetro.spara una tripla di importanza capitale (13 punti, chirurgico con un perfetto 3/3 dall'arco nei momenti topici del match) e reduce dalla peggior partita della stagione a Milano , si mette in proprio sfoderando il suo immenso talento. Quel passo-e-tiro con fallo subito per il sorpasso a meno di 2 minuti dalla sirena è pura poesia.

Tortona : Wright 14, Macura 14, Sanders 14, Daum, Cain 21; Filloy 13, Severini 8, Cannon 11, Tavernelli 2, Mascolo. N.e.: Rota, Mortellaro. All.: Ramondino.

: Wright 14, Macura 14, Sanders 14, Daum, Cain 21; Filloy 13, Severini 8, Cannon 11, Tavernelli 2, Mascolo. N.e.: Rota, Mortellaro. All.: Ramondino. Cremona: Spagnolo 21, Pecchia 6, Harris 7, Tinkle 11, Dime 8; Poeta 10, Cournooh 20, Sanogo 4, McNeace 5. N.e.: Agbamu, Vecchiola, Gallo. All.: Galbiati.

Highlights: Tortona-Cremona 97-92

* * *

Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia

Ore 20:45

* * *

