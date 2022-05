JP Macura continuerà a bruciare retine con la maglia della Bertram Derthona Tortona per le prossime due stagioni. La società ha annunciato di aver trovato l'accordo per il prolungamento contrattuale dell'esterno statunitense fino al 30 giugno 2024, protagonista di un'annata brillante da rookie con 13.8 punti di media, 21 doppie cifre e il 34% dall'arco.

25 punti realizzati nella vittoria casalinga contro Napoli con 7/11 dall'arco, mentre in Coppa Italia è stato il miglior marcatore con 19.3 punti nella grande cavalcata Dopo un inizio di adattamento complesso (cinque gare in singola cifra nelle prime nove partite), Macura è esploso nella seconda metà della stagione , infilando una lunghissima serie di grandi prestazioni offensive. Il suo season-high sono irealizzati nella vittoria casalinga contro Napoli con 7/11 dall'arco, mentre in Coppa Italia è stato il miglior marcatore connella grande cavalcata che ha portato Tortona alla finale da matricola

"Voglio ringraziare due persone che sono state decisive per il buon esito della trattativa - ha dichiarato il presidente della Bertram, Marco Picchi -. J.P. che ha deciso di sposare il nostro percorso di crescita legandosi a Tortona e al Derthona, rinunciando alle opportunità che il mercato gli avrebbe sicuramente offerto, e il Dottor Beniamino Gavio, che si è speso in prima persona in un colloquio, che è stato decisivo, con il giocatore. Considero questo l’ennesimo gesto di amore e l’ennesimo regalo ai nostri tifosi da parte sua".

Eurosport 1 e in LIVE-Streaming su Tortona debutterà nei playoff di LBA Serie A domenica 15 maggio affrontando l'Umana Reyer Venezia in una serie equilibratissima tra quarta e quinta testa di serie: gara-1 è in programma per le ore 19.00, LIVE in TV sue in LIVE-Streaming su Discovery+

