Germani Brescia - Bertram Derthona Basket Tortona 77-79

Di Daniele Fantini. In estate, Tortona ha strappato Mike Daum alla concorrenza di squadre di livello Eurocup. E il motivo, per chi non se ne fosse ancora accorto, è chiaro. Quella tripla sparata dal nulla dal mezzo angolo a una cinquantina di secondi dalla sirena è un canestro da campione. Un canestro che vale il primo storico successo della Bertram nel massimo campionato. E che rimette la formazione di coach Ramondino sui binari dopo le due sconfitte consecutive che avevano smorzato l'avvio scintillante nella fase a gironi di Supercoppa. Accettabile quella contro la Virtus campione d'Italia, maturata soltanto in un finale molto concitato, ma più preoccupante quella pesante, e interna, contro Treviso della scorsa domenica, dove la forza del gruppo mostrata a inizio stagione sembrava potersi già sfilacciare.

Invece, Tortona ritrova la sua quadratura, trovando produttività e partecipazione diffusa e totale. Tutti gli effettivi schierati da coach Ramondino vanno a referto, un plus straordinario per una neo-promossa che ha mantenuto intatto il suo nucleo della promozione, lanciando in blocco sul massimo palcoscenico del basket italiano. La doppia-doppia di Mike Daum (16+10 rimbalzi) trova sostegno e supporto ovunque. Da Chris Wright (11+5 assist), mente straordinaria del gruppo bianconero, a Tyler Cain (9+10 rimbalzi), lì dove l'esperienza domina. Ma anche da Bruno Mascolo (9+5 assist dalla panchina), ormai sempre più concreto come uomo di pura energia dalla panchina, ad Ariel Filloy (9), retrocesso sì tra le seconde linee, ma per dare maggior equilibrio a una squadra che, troppo spesso, aveva mostrato differenze importanti tra primo e secondo quintetto. La panchina, invece, risponde alla grande. E proprio con la dedizione, l'agonismo e la fame delle riserve, Tortona costruisce, lentamente, il break decisivo a cavallo dei due quarti conclusivi, artigliando con forza l'inerzia di una partita rimasta a lungo sospesa in un limbo continuo di sorpassi e contro-sorpassi.

Mentre la Bertram fa festa, Brescia soffre e si arrabbia. È la seconda sconfitta consecutiva in volata dopo quella con Varese. La seconda maturata nonostante la chance del tiro del potenziale pareggio sulla sirena. Questa volta lasciato sul ferro da un jumper dal mezzo angolo forzato da Amedeo Della Valle. Si poteva costruire qualcosa di meglio? Probabilmente sì. Ma difficile togliere ad ADV la responsabiltà dell'ultimo tiro, dopo essere stato l'anima della squadra per tutta la partita (21 punti, 4/6 dall'arco).

L'exploit di Della Valle, ancora top-scorer dopo il ko di Varese, ha però meno sostegno dal resto del gruppo. Perché Naz Mitrou-Long (12+7 assist) va a folate, con una sinistra alternanza di grandi giocate e letture altrettanto rivedibili, mentre Michael Cobbins (11+8 rimbalzi) trova spazi soltanto nel finale dopo aver sofferto a lungo i muscoli di Tyler Cain, la versatilità di Jalen Cannon e l'intelligenza di Mike Daum. John Petrucelli, recuperato in extremis nonostante i problemi alla caviglia, lotta. Ma la sua condizione è nettamente deficitaria rispetto alle partite promettenti di Supercoppa, in cui è stato spesso il migliore del gruppo. Lee Moore (9) segue uno spartito simile a quello di Mitrou-Long, molto altalenante. Prima decisivo per girare l'inerzia con il secondo quintetto, poi disperso nei meandri della partita nel quarto periodo.

I tiri liberi (16/21) sono il dato più importante, a evidenziare la pericolosità vicino a canestro con cui Brescia riesce a rispondere alle percentuali dal campo migliori degli avversari. Ma l'attacco è ancora un cantiere aperto, con un sistema da affinare e gerarchie da trovare. Così come l'anima emotiva della squadra, ancora troppo volubile e dipendente dai momenti della partita. Le cose più interessanti arrivano, come sempre, dalla zona match-up, arma che frena l'allungo ospite arrivato anche in doppia cifra alla metà del quarto periodo. Ma Tortona è costruita bene. E i veterani, da Wright a Daum, sanno come e quando colpire. Anche nei momenti più bui.

Brescia : Mitrou-Long 12, Della Valle 21, Petrucelli 8, Gabriel 7, Cobbins 11; Moore 9, Eboua, Parrillo, Burns 6, Laquintana 3, Moss. N.e.: Biatcha. All.: Magro.

: Mitrou-Long 12, Della Valle 21, Petrucelli 8, Gabriel 7, Cobbins 11; Moore 9, Eboua, Parrillo, Burns 6, Laquintana 3, Moss. N.e.: Biatcha. All.: Magro. Tortona: Wright 11, Sanders 8, Macura 7, Daum 16, Cain 9; Cannon 4, Tavernelli 3, Filloy 9, Mascolo 9, Severini 3. N.e.: Mobio, Mortellaro. All.: Ramondino.

Vanoli Basket Cremona - Fortitudo Kigili Bologna 94-78

Di Daniele Fantini. Via Jasmin Repesa, bentornato Antimo Martino. Ma la Fortitudo, per ora, non cambia. Sul parquet del PalaRadi si consuma la sesta sconfitta consecutiva tra Supercoppa e campionato, un bottino drammatico che fa il paio con quello della Dolomiti Energia Trentino nella corsa per il posto, non invidiabile, di peggior partenza stagionale. Le avvisaglie arrivano presto, prestissimo, già in fase di approccio alla partita. Cremona, a sua volta reduce da un ko pesante a Venezia, scende in campo con la bava alla bocca. E la Effe, quasi imbambolata, subisce una scarica di cazzotti letale, già travolgente in un primo quarto da 24-11. Difesa molle, fisicità scarsa e attacco asfittico. La Fortitudo ha tanti mali ancora da risolvere. E l'assenza di Geoffrey Groselle, che scopre il verniciato nonostante il timido rientro in azione di Leonardo Totè, non aiuta.

Un accenno di reazione si vede nel secondo quarto, quando gli italiani (Baldasso e Mancinelli uniti all'ottimo impatto dalla panchina di Gabriele Procida) e l'unico sprazzo rovente della partita dell'ex, Malachi Richardson (13 con 4/10 al tiro), ricuciono per il -6 dell'intervallo lungo. Ma è una fiammata destinata a sparire in breve. Perché il secondo tempo è ancora terra di conquista Vanoli, tambureggiante con una scarica da 54 punti perfettamente suddivisi nei due periodi finali. La Effe alza bandiera bianca già alla fine del terzo quarto, aprendo un garbage-time che la vede precipitare anche fino al -19 (77-58). Per atteggiamento e combattività generale, è lo stesso Procida (10 punti in 13') a meritarsi gli applausi più sinceri all'interno di un deserto tecnico ed emotivo su cui Martino avrà molto da lavorare. Jon Axel Gudmundsson (0 in 16') appare sempre più estraneo alla squadra e al progetto, Robin Benzing (12) deraglia malamente dopo un avvio interessante e Brandon Ashley (12+11 rimbalzi) ammassa cifre senza però dare l'impressione di avere piglio sulla partita.

David Cournooh con la giocata della serata: schiacciata pazzesca in contropiede

Cremona, invece, si gode un esordio casalingo frizzante, tornando a vestire i panni della squadra combattiva, divertente e appassionante già vestiti in Supercoppa. Il roster va lentamente completandosi. Jalen Harris (13) gioca una partita più solida rispetto all'esordio difficile di Venezia, mostrando quei lampi di grande bomber di razza che hanno convinto la Vanoli a puntare su di lui. Jamuni McNeace (10+7 rimbalzi in 14'), al debutto assoluto, assomiglia già al big-man perfetto per la pallacanestro di coach Paolo Galbiati: atletico, verticale, mobile, potente nel finire attorno al ferro. E il resto della squadra gira, esprimendo quel gioco produttivo già visto (pur con altri interpreti) nella scorsa stagione.

Bravo Matteo Spagnolo (9+5 assist), generosissimo, come sempre, Andrea Pecchia (11+8 rimbalzi), puntuale Tres Tinkle (12) ma, soprattutto, tostissimo David Cournooh. L'ex-Siena si regala una prima al PalaRadi di qualità e quantità assolute, protagonista di una delle serate migliori della sua intera carriera: 18 punti, 8/10 da due, 5 rimbalzi, 4 assist e una scarica di canestri d'alta fattura, raccolti nei modi più disparati. Compresa una schiacciatona a mulinello pronta a finire, dritta dritta, nella Top 5 di giornata.

Cremona : Agbamu n.e., Harris 13, Sanogo 9, McNeace 10, Gallo n.e., Pecchia 11, Poeta 6, Spagnolo 9, Vecchiola n.e., Tinkle 12, Cournooh 18, Radic 6. All. Galbiati.

: Agbamu n.e., Harris 13, Sanogo 9, McNeace 10, Gallo n.e., Pecchia 11, Poeta 6, Spagnolo 9, Vecchiola n.e., Tinkle 12, Cournooh 18, Radic 6. All. Galbiati. Bologna: Ashley 12, Gudmundsson, Aradori 13, Mancinelli 4, Procida 10, Benzing 12, Richardson 13, Baldasso 8, Totè 6, Manna n.e. All. Martino.

Highlights: Cremona-Fortitudo Bologna 94-78

UNAHOTELS Reggio Emilia - GeVi Napoli Basket 102-90

Di Marco Arcari. La Unahotels Reggio Emilia non si ferma in LBA e fa due su due, dopo il buon successo all’esordio contro la Fortitudo Bologna. Andrea Cinciarini, capace di pareggiare il proprio career-high per assist (13) in una singola sfida di Serie A, trascina i compagni a una prova sensazionale nel 2° tempo della sfida contro la GeVi Napoli Basket. La squadra di coach Caja parte fortissimo, con un 9-0 che sembra far presagire una grande serata, ma poi incassa uno 0-12 in cui Josh Mayo è assoluto protagonista, con una perfect-storm al tiro da 10 punti nel 1° quarto. La formazione allenata da Pino Sacripanti – alla ricerca del 350° successo da capo allenatore – si libera della pressione e comincia a bombardare da oltre l’arco, con un Jason Rich finalmente redivivo e tutto il talento di Arnas Velicka, giovanissimo play lituano classe 1999, il quale farà parlare molto di sé. Serve l’ingresso di Momo Diouf affinché Reggio si ridesti in difesa e riesca a stringere le maglie, non lasciando quasi più nulla al caso. Markis McDuffie ha però progetti diversi e, con un bellissimo 2/2 da 3, rilancia la fuga di Napoli, capace di chiudere sul 43-52 il 1° tempo.

I muscoli di Diouf! Prima la stoppata, poi la schiacciata

Sembra la serata perfetta per il club partenopeo, anche perché i padroni di casa sono fermi al 2/10 dalla distanza e, nonostante un buon Osvaldas Olisevicius (20 alla fine per lui), non riescono a incidere nel pitturato. La ripresa cambia però tutte le carte in tavola. Reggio Emilia infila una sequenza impressionante di triple (7/8 nel 3° quarto), con Leonardo Candi che ne scrive tre di fila per avviare la festa biancorossa. Napoli non ha armi da opporre: sempre in ritardo nelle rotazioni difensive e nei closeout negli angoli, quasi mai capace di pungere in attacco con soluzioni diverse rispetto al tiro perimetrale. Il 102-90 finale è musica per le orecchie dei tifosi presenti alla Unipol Arena, che si godono una squadra a punteggio pieno e in vetta alla classifica insieme alle grandi (Milano e Virtus) e alla sorpresa Treviso. Adesso comincia il bello: il doppio impegno, con la partecipazione alla FIBA Europe Cup, e la capacità di tenere questi standard di rendimento. Con un Cinciarini così leader, nulla è però precluso per Reggio Emilia.

Reggio Emilia : Thompson 11, Hopkins 10, Candi 16, Baldi Rossi 6, Strautins, Crawford 13, Colombo n.e., Cinciarini 8, Johnson 8, Olisevicius 20, Bonacini n.e., Diouf 10. All. Caja.

: Thompson 11, Hopkins 10, Candi 16, Baldi Rossi 6, Strautins, Crawford 13, Colombo n.e., Cinciarini 8, Johnson 8, Olisevicius 20, Bonacini n.e., Diouf 10. All. Caja. Napoli: Zerini 6, McDuffie 16, Matera n.e., Velicka 12, Cannavina n.e., Parks 4, Marini, Mayo 22, Elegar 8, Uglietti, Lombardi 8, Rich 14. All. Sacripanti.

Highlights: Reggio Emilia-Napoli 102-90

