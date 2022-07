Il vuoto lasciato dalla partenza di Jamarr Sanders sul perimetro è già stato colmato. La Bertram Derthona Tortona ha annunciato l'ingaggio per la prossima stagione di Demonte Harper, esterno statunitense classe 1989, 193 cm per 88 kg, uscito dall'università di Morehead State nel 2011.

Harper è un giocatore di esperienza internazionale, già visto in Italia nel 2014-15 con la Happy Casa Brindisi e nel 2019 con la Sidigas Avellino (13.2 punti con il 56.4% da due e il 30.2% da tre). Atletico e solido nella metacampo difensiva, è una guardia con guizzi interessanti in penetrazione ma che, all'occorrenza, può anche coprire minuti da playmaker aggiunto. Ad Avellino ha giocato con Ariel Filloy, che ritroverà come compagno nella sua nuova esperienza con i Leoni.

"Demonte è un giocatore di grande esperienza e versatilità che ha giocato in contesti e posizioni diverse - le parole di coach Marco Ramondino -. Siamo convinti che possa avere impatto su entrambi i lati del campo, portando la sua attitudine anche in difesa".

