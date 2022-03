A cura di Daniele Fantini. Dopo un weekend segnato da un'espulsione dopo un triste 2/10 al tiro, JP Macura ha qualcosa da farsi perdonare. Anzi, molto da farsi perdonare. E lo fa nella maniera più caparbia possibile, siglando il suo career-high in Serie A. I 25 punti di JP lanciano la Bertram 12-10, mantenendola, assieme a Brescia, nel novero delle grandi sorprese di questo campionato. Sono 25 punti che arrivano grazie a una mitragliata epica dall'arco, un 7/11 mostruosamente funzionale per il 14/31 complessivo con cui Tortona ferisce in maniera continua la difesa della GeVi. ha qualcosa da farsi perdonare. Anzi,da farsi perdonare. E lo fa nella maniera più caparbia possibile, siglando il suoin Serie A. Idi JP lanciano la Bertram al quarto posto in classifica con un record di, mantenendola, assieme a Brescia, nel novero delle grandi sorprese di questo campionato. Sono 25 punti che arrivano grazie a una mitragliata epica dall'arco, unmostruosamente funzionale per ilcomplessivo con cui Tortona ferisce in maniera continua la difesa della GeVi.

8-14, incassa il decimo ko nelle ultime undici uscite: la crisi prosegue, e la classifica, ora si fa allarmante. Troppo presto, ancora, per valutare l'effetto dell'arrivo di coach Maurizio Buscaglia sulla panchina. Sistema difensivo e carattere, le aree su cui intervenire nel più breve tempo possibile, sono ancora lacunosi. La GeVi fatica nella propria metacampo, sballottata da una Tortona che aggredisce la partita con maggior testosterone. Anche senza Jamarr Sanders, Mike Daum, entrato benissimo dalla panchina nonostante la maschera sul volto. E Tortona può già spaccare la gara all'intervallo lungo, con un robusto +11 (46-35) e il 50% dal campo. Napoli, ora terzultima con un record di, incassa il decimo ko nelle ultime undici uscite: la crisi prosegue, e la classifica, ora si fa allarmante. Troppo presto, ancora, per valutare l'effetto dell'arrivo di coach Maurizio Buscaglia sulla panchina., le aree su cui intervenire nel più breve tempo possibile, sono ancora lacunosi. La GeVi fatica nella propria metacampo, sballottata da una Tortona che aggredisce la partita con maggior testosterone. Anche MVP della vittoria su Sassari , qualità offensiva della Bertram è ottima. Alle spingardate di Macura, partito con un brillante 4/4 dall'arco, si unisce una super-fiammata nel secondo periodo dientrato benissimo dalla panchina nonostante la maschera sul volto. E Tortona può già spaccare la gara all'intervallo lungo, con un robustoe il 50% dal campo.

Mike Daum decolla per schiacciare al volo in tap-in a rimbalzo

Napoli esce meglio dagli spogliatoi, abbozza una risposta-lampo rientrando fino al -4, ma si vede rispedita nell'abisso dal ritorno in cattedra di Macura, supportato dalla serata tosta di Luca Severini (6+7 rimbalzi) e dalle triple chirurgiche di Ariel Filloy (14). Sono proprio due canestroni dell'italo-argentino a rilanciare i Leoni sul +14 (73-59) in avvio di quarto periodo, ammazzando nuovamente una partita diventata prevedibile e sonnolenta. Ma Napoli, con le spalle definitivamente al muro, risponde.

Un and-one inventato dal nulla da Jordan Parks (11+9 rimbalzi) accende un contro-break micidiale da 0-12, in cui brillano anche Jason Rich (15) e Arnas Velicka (15). Napoli scopre un abbozzo di identità difensiva. Tortona si congela per oltre cinque minuti, in piena crisi tecnica e mentale. E, ancora una volta, serve la mano calda di Macura per dare un'altra spallata. Quella decisiva. Tornata sul +5 con una tripla da killer di JP, la Bertram recupera fiducia, sfrutta un paio di errori gravi della GeVi e, spinta da un finale molto concreto di Chris Wright, perfetto nelle scelte dopo molti minuti in sordina, taglia il traguardo in volata con forza e vigore.

JP Macura glaciale: sua la tripla decisiva nella vittoria su Napoli

Bertram Derthona Tortona – GeVi Napoli 83-77

Tortona : Wright 3, Macura 25, Mascolo 7, Severini 6, Cain 11; Filloy 14, Cannon 2, Tavernelli 4, Daum 11. N.e.: Baldi, Mortellaro. All.: Ramondino.

: Wright 3, Macura 25, Mascolo 7, Severini 6, Cain 11; Filloy 14, Cannon 2, Tavernelli 4, Daum 11. N.e.: Baldi, Mortellaro. All.: Ramondino. Napoli: Velicka 15, Rich 15, Parks 11, McDuffie 10, Zerini 14; Vitali 4, Marini 2, Uglietti, Lombardi 6, Totè. N.e.: Grassi, Matera. All.: Buscaglia.

* * *

A breve il report completo...

Ancora Aaron Jones sopra il ferro con la schiacciata a due mani

Nutribullet Treviso – Dolomiti Energia Trentino 78-73

Treviso : Jurkatamm ne, Russell, Vettori, Bortolani 17, Imbrò 15, Chillo 4, Sims 2, Sokolowski 7, Dimsa 7, Jones 17, Akele 3. All. Menetti.

: Jurkatamm ne, Russell, Vettori, Bortolani 17, Imbrò 15, Chillo 4, Sims 2, Sokolowski 7, Dimsa 7, Jones 17, Akele 3. All. Menetti. Trento: Johnson ne, Bradford 11, Williams 2, Reynolds 16, Conti 7, Morina ne, Forray 8, Flaccadori 17, Mezzanotte, Dell'Anna ne, Ladurner, Caroline 12. All. Molin.

* * *

* * *

