Il 2022 della Bertram Yachts Tortona si apre con una vittoria molto pesante a Bologna per 89-84 contro la Unahotels Reggio Emilia nel recupero della 13esima giornata di Serie A. Si doveva giocare a Santo Stefano, si è giocato invece nel giorno della Befana e nella calza la squadra di Ramondino trova un successo pesante perchè permette di salire a 14 punti in classifica, di restare in piena corsa per la Final Eight di Coppa Italia, e di riuscire finalmente a dare continuità di risultati, trovando per la prima volta in campionato due risultati utili consecutivi che spezzano la monotonia del "vinto, perso, vinto, perso". Determinanti i 20 punti di Chris Wright, i 17 di Sanders, i 14 di Macura, i 13 di Filloy e i 12 punti di Daum, soprattutto le 18 bombe realizzate su 41 tentativi, il massimo in questa stagione (superate le 38 di Brindisi e della stessa Tortona, ed eguagliate le 18 segnate da Sassari, due volte). La Unahotels invece cade dopo due vittorie in fila per chiudere il 2021, resta ferma a 12 punti e si rammarica perchè va ko nonostante le prove maiuscole di Hopkins, season high da 28 punti più 13 rimbalzi, di Cinciarini, 14 con 13 assist (career high eguagliato), e anche di Olisevicius, 14 punti pure per lui.

La gara della Unipol Arena inizia con tanti errori dall'arco per entrambe le squadre, forse un po' arrugginite dopo i giorni di stop, la difesa a zona di Tortona non riesce a limitare l'attacco della Reggiana guidato da Cinciarini, gli ospiti vanno avanti con Sanders e Wright, ma alla prima pausa è 22-20 per i biancorossi con i canestri di Strautins e di un maestoso Hopkins. Il secondo periodo è di marca Bertram Yachts, parziale di 12-1 per il +8 con anche un canestro folle di Macura, poi però la Unahotels reagisce, risponde con un break di 12-2 puntando sull'asse Cinciarini-Hopkins, e all'intervallo è 42-40 per i padroni di casa.

L'equilibrio regna sovrano nel terzo quarto, Tortona ha delle fiammate con Sanders e Daum, autore di due schiacciate tonanti, Reggio Emilia replica con Olisevicius, Hopkins e pure Strautins: al 30' è 61-60. In avvio di ultimo periodo però arriva la fuga della Bertram Yachts: Severini segna 5 punti, poi è Wright a prendere in mano la situazione e a segnare una serie di canestroni per il nuovo +8. La Unahotels resta a galla coi soliti Hopkins e Olisevicius, torna a -3 sul 71-74, ma lì arrivano 9 punti in fila di Wright e poi la bomba spezza-gambe di Sanders per il +9 sull'86-77 a 90" dal termine. Reggio Emilia non vuole mollare e trova due triple incredibili di tabella di Hopkins e Olisevicius, però Tortona mantiene una distanza rassicurante coi liberi di Wright e Tavernelli, e così alla sirena può festeggiare una vittoria molto, molto importante.

Le due squadre torneranno in campo domenica per due match sulla carta proibitivi, validi per la 15esima giornata: il Derthona sarà di scena al Forum contro la capolista Olimpia Milano, la Reggiana giocherà ancora in casa contro i campioni d'Italia della Virtus Bologna.

Reggio Emilia : Thompson 3, Hopkins 28, Candi 3, Baldi Rossi ne, Strautins 13, Crawford 6, Colombo ne, Cinciarini 14, Johnson 2, Olisevicius 14, Bonacini ne, Diouf 1. All. Caja.

: Thompson 3, Hopkins 28, Candi 3, Baldi Rossi ne, Strautins 13, Crawford 6, Colombo ne, Cinciarini 14, Johnson 2, Olisevicius 14, Bonacini ne, Diouf 1. All. Caja. Tortona: Mortellaro, Wright 20, Rota ne, Tavernelli 4, Lisini ne, Filloy 13, Mascolo, Severini 7, Sanders 17, Daum 12, Cain 2, Macura 14. All. Ramondino.

