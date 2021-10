Carpegna Prosciutto Pesaro - Bertram Derthona Tortona 81-90

Di Daniele Fantini. Chris Wright ha iniziato la sua carriera italiana a Pesaro, 6 anni fa. E i ferri della Vitrifrigo Arena devono essergli rimasti in mente in maniera particolare: 24 punti, tre triple e un paio di pennellate dalla media distanza, da splendido giocatore old-school, che firmano la volata finale vincente della Bertram. Il season-high di Wright accompagna una grande serata balistica della squadra di coach Ramondino, al secondo successo esterno consecutivo: Tortona costruisce una mole di gioco impressionante oltre l'arco e spara con precisione, punendo ogni esitazione di una difesa avversaria blanda e con poco mordente. Il 17/39 finale vale il 44%, ispirato da un ottimo avvio (5/12 dopo i primi dieci minuti e 8/17 all'intervallo) per scavare già un solco in doppia cifra abbondante al rientro negli spogliatoi (39-52). Un cuscinetto preziosissimo, che permetterà alla Bertram di assorbire le due sfuriate con cui Pesaro cerca disperatamente di rientrare in partita alla metà del terzo e quarto periodo.

Tyrique Jones rifila una stoppata pazzesca a Mike Daum

Chris Wright trova supporto diffuso tra i compagni nonostante il tentativo di coach Ramondino di asciugare parzialmente le rotazioni nella prima metà di gara. JP Macura (13) si alterna nel ruolo di martello con Jamarr Sanders (11) passando il testimone all'intervallo lungo, e la panchina produce tanto, supplendo alla serata di scarsa vena di Mike Daum (8) e Tyler Cain (5). Non è la volta di Bruno Mascolo, protagonista di uno stranissimo 0 dopo il grande avvio di stagione, ma quella di Ariel Filloy (12 con quattro triple sparate da grande ex nella ripresa per togliere l'attacco bianconero dalle secche) e Riccardo Tavernelli (12, career-high in Serie A), super-produttivo ma anche eroico nella metacampo difensiva, lì dove Tortona ha ancora tante sbavature da sistemare.

Pesaro (1-3) incassa invece la terza sconfitta stagionale, ancora avvitata nella spirale negativa iniziata lo scorso weekend nel brutto ko contro la Fortitudo. I fischi della Vitrifrigo Arena accompagnano verso gli spogliatoi una squadra con scarsa tenuta difensiva e tradita dai suoi americani. Tyrique Jones è improduttivo e poco coinvolto Vincent Sanford impreciso (9 punti con 3/10 al tiro) e Tyler Larson (12) emerge soltanto nel quarto periodo dopo tanti minuti oscuri. È Matteo Tambone (17 dalla panchina) a gestire al meglio la regia, affiancato dall'intramontabile Carlos Delfino (14) e da un paio di guizzi di Simone Zanotti (12 con due triple importanti per ricucire fino al -4) e Gora Camara (7+6 rimbalzi), ancora grezzo e acerbo ma con grandi potenzialità se innescato nei modi e tempi giusti.

Pesaro : Larson 12, Sanford 9, Drell 5, Delfino 14, Jones 5; Tambone 17, Zanotti 12, Moretti, Camara 7. N.e.: Demetrio. All.: Petrovic.

: Larson 12, Sanford 9, Drell 5, Delfino 14, Jones 5; Tambone 17, Zanotti 12, Moretti, Camara 7. N.e.: Demetrio. All.: Petrovic. Tortona: Wright 24, Sanders 11, Macura 13, Daum 8, Cain 5; Tavernelli 12, Cannon 5, Filloy 12, Mascolo, Severini. N.e.: Mobio, Mortellaro. All.: Ramondino.

Germani Brescia - GeVi Napoli 98-88

Di Marco Arcari. La miglior versione stagionale di Nazareth Mitrou-Long (29, con 11/15 da 2, e 7 assist), ma anche l’apporto devastante della coppia Della Valle-Petrucelli, regalano alla Germani Brescia il primo successo in campionato, chiudendo così una striscia di 3 k.o. consecutivi. Nonostante il 14/31 da 3 e i 22 a testa del duo McDuffie-Rich, la squadra di coach Sacripanti deve arrendersi allo show balistico bresciano. Amedeo Della Valle approccia la sfida con la faccia giusta, realizzando un 5-0 di puro talento con cui i padroni di casa prendono un po’ il largo. La GeVi sfida la difesa bresciana al tiro pesante, ma la scelta non paga dividendi e gli ospiti scivolano fino al -12 (15-3) in soli 4’ di gioco. Christian Burns spadroneggia nei pitturati, ma l’ingresso sul parquet di Markis McDuffie (6 nella frazione) ridà un po’ di smalto all’attacco della matricola Napoli. Nel momento in cui la squadra di coach Sacripanti sembra poter rientrare definitivamente nel punteggio, la Germani beneficia della regia di Tommaso Laquintana e del gran lavoro difensivo di John Petrucelli, per riallungare fino al +5 (26-21) di fine 1° quarto.

Frank Elegar prima finta il tiro, poi vola a schiacciare

Le percentuali della squadra allenata da Alessandro Magro si sporcano in apertura di frazione successiva, ma Petrucelli continua a risultare cattedratico nell’attaccare i close-out difensivi di Napoli dopo gli scarichi dei compagni negli angoli. Il numero 7 di Brescia segna tutti i punti (7) dei padroni di casa fino al 15’, prendendosi la standing-ovation del PalaLeonessa nel momento in cui deve tornare in panchina per problemi di falli (35-28). La GeVi non si disunisce e ritorna a macinare gioco e canestri, sfruttando al meglio il pic&roll di Frank Elegar e inanellando uno 0-6 che vale il -1. Mitrou-Long ha però progetti diversi per il finale di 1° tempo, riprendendo ad assaltare il ferro avversario con ottime penetrazioni e rilancia la corsa bresciana. Gli ospiti inaugurano la ripresa con uno 0-5, suggellato dalla bomba di Jason Rich, che vale il primo vantaggio di serata (43-44). Il match si trasforma in una sorta di sfida Mitrou-Long contro tutta Napoli: il play canadese assalta il ferro ospite con una capacità impressionante, vanificando così la pioggia di triple degli esterni di coach Sacripanti (52-52 al 25’).

John Petrucelli brucia la sirena col buzzer da 3 punti

Della Valle, scomparso nel corso del match, corona un break di 15-2 con tre triple di fila, rilanciando la fuga della Germani (63-54) e sfruttando anche la grande fase difensiva dei compagni. La GeVi non segna praticamente più, col solo McDuffie (9 nel 3° quarto) capace di mettere in crisi la difesa di casa, e non riesce a contenere lo strapotere a rimbalzo offensivo degli avversari. La difesa partenopea non riesce a contenere lo strapotere di Mitrou-Long, il quale arriva a 27 punti e 6 assist in 25’ effettivi sul parquet. L’energia di Brescia è travolgente, col PalaLeonessa che fa da cornice splendida. Rich prova a ridare senso alla partita con due bombe in fila, ma a 5’ dalla sirena è comunque -12 per gli ospiti. La sequenza di triple napoletane si allunga fino a quota 6 (con un Rich da 6/7), ma Della Valle trova il 5/5 da oltre l’arco dei 6.75 che sembra spezzare le ultime resistenze di Napoli. Petrucelli imita il compagno, lanciando i padroni di casa al 50% da 3 e arrivando a un incredibile 5/5 personale: il pubblico di fede bresciana può così festeggiare un meritato successo. Oltre ai 29 di Mitrou-Long, spiccano i 19 di Petrucelli e i 17 di Della Valle, coi due giocatori che combinano per un sontuoso 10/11 da 3, ma anche i 9+9 rimbalzi di un granitico Burns. Per Napoli ci sono invece i 13 punti (con 8 rimbalzi) di Elegar.

Brescia : Gabriel 8, Moore 2, Mitrou-Long 29, Petrucelli 19, Della Valle 17, Eboua, Parrillo, Cobbins 6, Biatcha n.e., Burns 9, Laquintana 3, Moss 5. All. Magro.

: Gabriel 8, Moore 2, Mitrou-Long 29, Petrucelli 19, Della Valle 17, Eboua, Parrillo, Cobbins 6, Biatcha n.e., Burns 9, Laquintana 3, Moss 5. All. Magro. Napoli: Zerini 2, McDuffie 22, Matera n.e., Velicka 9, Parks 3, Marini 5, Mayo 10, Elegar 13, Uglietti 2, Lombardi, Rich 22, Grassi n.e. All. Sacripanti.

Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese 94-78

Di Davide Fumagalli. Seconda gara casalinga e secondo successo stagionale per la Vanoli Cremona che si aggiudica il derby lombardo contro l'Openjobmetis Varese. I padroni di casa, ancora senza Peppe Poeta ma con una divisa azzurra nuova fiammante (prima volta in azzurro in casa in 4 casa, ndr), di fatto controllano dall'inizio alla fine, una gara mai in discussione, grazie all'8 su 15 da tre (4 su 17 per Varese) ma soprattutto alla grande fame e convinzione che hanno permesso ai ragazzi di Paolo Galbiati di arrivare primi su ogni pallone. Il top scorer è Jalen Harris, 22 punti di cui 13 nel primo quarto, a cui aggiunge 5 assist, bene McNeace con 14 mentre brilla la stellina di Matteo Spagnolo, il talento del 2003 prestato dal Real Madrid che chiude con 16 punti e tante giocate notevoli. Brutta scoppola invece per la Varese di Adriano Vertemati che, dopo la buona prova con Milano, ricade malamente e incappa nel terzo stop di fila: Ale Gentile chiude con 18 punti, Beane e Jones ne aggiungono 14 a testa, ma Kell ed Egbunu steccano il match, impalpabili, e sostanzialmente non c'è confronto.

Spagnolo in versione "Magic Johnson" con un gran canestro

Il match sostanzialmente resta in equilibrio fino al 6-6, poi Tinkle e Spagnolo piazzano due triple, Pecchia va al ferro ed è 19-10. La furia di Cremona aumenta quando si accende Jalen Harris, l'ex giocatore dei Toronto Raptors piazza due triple, va poi al ferro e aggiorna il suo tabellino a 13 punti per il 29-18 Vanoli dopo 10'. Varese non riesce a reagire, qualche giocata estemporanea di Gentile, di Egbunu e di De Nicolao valgono al massimo il -9, anche perchè Cremona trova risorse anche da Sanogo, Cournooh e McNeace, e così all'intervallo è avanti 43-33, un -10 che l'Openjobmetis trova grazie a tre liberi di Beane, "regalati" da Harris.

Nella ripresa la musica non cambia, i biancorossi provano ad alzare l'intensità ma in attacco le difficoltà restano, viceversa nella Vanoli si accende Spagnolo, il talento del Real Madrid si inventa alcuni numeri pazzeschi e la forbice si apre fino al +19 del 30' sul 72-53, un break in cui si segnala anche la schiacciata spaziale di Miller per il 66-49. L'ultimo sussulto di Varese lo firmano Beane, Jones e Wilson per il -12 (81-69) a 5' dalla fine, ma Cremona non si scompone e a chiudere il discorso ci pensano Cournooh, McNeace con una gran schiacciata e Harris con la triple del definitivo 94-78.

Fa tutto Pecchia: rubata e assist dietro schiena per Tinkle

Sarà una settimana delicata per l'Openjobmetis che domenica prossima alle 20 riceverà a Masnago la Reggio Emilia del grande ex Attilio Caja, mentre la Vanoli giocherà sabato sera alle 20, sempre in casa, contro Brindisi.

Cremona : Agbamu ne, Harris 22, Sanogo 7, McNeace 14, Pecchia 4, Spagnolo 16, Tinkle 12, Cournooh 13, Miller 6, Zacchigna ne. All. Galbiati.

: Agbamu ne, Harris 22, Sanogo 7, McNeace 14, Pecchia 4, Spagnolo 16, Tinkle 12, Cournooh 13, Miller 6, Zacchigna ne. All. Galbiati. Varese: Kell 6, A. Gentile 18, Amato, Beane 14, Sorokas 6, G. De Nicolao 2, Wilson 4, Egbunu 6, Virginio ne, Ferrero, Jones 14, Caruso 8. All. Vertemati.

