Bertram Yatchs Tortona - Openjobmetis Varese 104-99

Di Marco Arcari. Meraviglioso Derthona! La squadra di coach Ramondino dà vita, insieme alla Openjobmetis Varese di Giancarlo Ferrero, in panchina a causa di beghe regolamentari patite da Alberto Seravalli, a una sfida stupenda, tirata e molto combattuta fino al 39'. I Leoni vengono letteralmente trascinati da un Mike Daum in stato di grazia: il lungo bianconero chiude infatti con 46 di valutazione, grazie a 33 punti (7/9 da tre), 11 rimbalzi e 3 assist, risultando decisivo per spezzare i sogni di rimonta dei biancorossi nel 4° quarto. La Bertram Yatchs parte meglio, riuscendo a doppiare gli ospiti (16-8) grazie allo show personale di JP Macura, quest'ultimo autore di una serie impressionante di schiacciate nel 1° quarto. La Openjobmetis non si disunisce e, trascinata dagli assalti al ferro di Anthony Beane, rimonta fino al 22-21 con cui vanno in archivio i primi 10' di gara.

Devastante poster di JP Macura su Vene

Nelle battute iniziali del 2° quarto si materializza un bel duello a distanza ravvicinata tra Ariel Filloy, grande assente nell'epica rimonta su Brescia di mercoledì scorso, autore di 9 punti nei primi 2' della frazione, e Andriu Tomas Woldetensae, chirurgico da oltre l'arco dei 6.75 per 10 punti nello stesso lasso di tempo. Tortona può però sfruttare anche le sfuriate offensive dei suoi esterni, con Jamarr Sanders sempre pericolo e il nuovo arrivato, Elvar Mar Fridriksson a fare la differenza quale playmaker aggiunto (54-45 a metà gara). A inizio ripresa, i padroni di casa sembrano poter legittimare la vittoria, volando sul +19 (73-52) grazie all'impressionante precisione di Daum dal perimetro. Varese resta però in partita anche con un passivo così pesante, trovando da Giovanni De Nicolao e Justin Reyes (15 punti con 7/10 alla fine per lui) e chiude sul -10 la terza frazione (78-68) con un break finale di 5-16 in cui spiccano anche le giocate della coppia Caruso-Librizzi.

Meraviglioso alley-oop tra Wright e Daum contro Varese

Nel 4° e ultimo periodo la scena se la prendono quasi tutta Daum (14 punti nella frazione) e Paulius Sorokas (14 anche per lui), con quest'ultimo che trascina letteralmente la Openjobmetis fino alla parità (89-89) grazie a un break incredibile e a una grande serie di triple. Le energie di Varese non si esauriscono più ma Tortona, trascinata anche dal suo pubblico, trova canestri importantissimi da Tyler Cain (15+10 alla fine) e, nuovamente da Macura. A nulla serve allora la nuova gragnuola di triple varesine, così sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris può cominciare la festa: la Bertram sale a 30 punti in classifica e, sostanzialmente, ipoteca un posto nei Playoff. Per la Openjobmetis un k.o. che non cambia la situazione, anche perché la salvezza sembra ormai raggiunta visti anche i risultati delle altre squadre.

Tortona : Mortellaro n.e., Wright 7, Pezzulla n.e., Tavernelli n.e., Fridriksson 7, Filloy 12, Mascolo, Severini 3, Sanders 9, Daum 33, Cain 15, Macura 20. All. Ramondino.

: Mortellaro n.e., Wright 7, Pezzulla n.e., Tavernelli n.e., Fridriksson 7, Filloy 12, Mascolo, Severini 3, Sanders 9, Daum 33, Cain 15, Macura 20. All. Ramondino. Varese: Beane 9, Woldetensae 17, Sorokas 19, De Nicolao 4, Vene 6, Reyes 15, Librizzi 6, Virginio n.e., Ferrero 3, Caruso 2, Keene 18, Zhao n.e. All. Ferrero.

Highlights: Tortona-Varese 104-99

* * *

Germani Brescia - UNAHOTELS Reggio Emilia 99-64

Di.

Brescia : Gabriel 19, Moore 12, Mitrou-Long 15, Mobio 3, Petrucelli 5, Della Valle 24, Eboua 3, Parrillo 5, Cobbins n.e., Burns 4, Laquintana 9, Moss. All. Magro.

: Gabriel 19, Moore 12, Mitrou-Long 15, Mobio 3, Petrucelli 5, Della Valle 24, Eboua 3, Parrillo 5, Cobbins n.e., Burns 4, Laquintana 9, Moss. All. Magro. Reggio Emilia: Thompson 6, Hopkins 7, Baldi Rossi 4, Strautins 12, Crawford 12, Colombo n.e., Soliani n.e., Cinciarini 10, Johnson 10, Larson 3. All. Caja.

Highlights: Brescia-Reggio Emilia 99-64

* * *

Allianz Pallacanestro Trieste - Vanoli Cremona 84-72

Trieste risorge. Cremona scende ormai virtualmente in A2. La terza vittoria consecutiva dopo una lunga striscia nera rilancia l'Allianz in zona playoff, ora settima con un record di 13-14, mentre la Vanoli, inchiodata a fondo-classifica con un bilancio di 7-20, resta viva soltanto per la mera matematica. Con 6 punti da recuperare in tre giornate su Napoli (scontro diretto in parità), Cremona è costretta a vincere tutte le partite rimaste e sperare poi in un quoziente canestri migliore rispetto a quello della GeVi (quello attuale è lontanissimo dall'essere positivo).

La Vanoli regge l'impatto nel primo tempo, chiudendo sul -2 all'intervallo lungo (41-39), ma, nella ripresa, Trieste prende progressivamente il largo e può controllare senza eccessivi patemi nel finale. Solida la prestazione dell'intero front-court biancorosso. Andrejs Grazulis realizza 17 punti con 9 rimbalzi e un perfetto 7/7 da due. Alessandro Lever fornisce sostegno dalla panchina (14 punti in soli 16'). E Sagaba Konate può scatenarsi a tutto campo con 14 punti, 8 rimbalzi, 5 stoppate e 4 assist. Sul perimetro colpisce Adrian Banks (11 punti, 3 rimbalzi), anche se meno necessario rispetto alla super-prestazione dello scorso weekend.

A Cremona non serve la miglior prestazione di Adas Juskevicius, autore di 24 punti con 7/10 dall'arco. Doppia cifra anche per Matteo Spagnolo, Tres Tinkle e David Cournooh (10 a testa), ma la squadra di coach Paolo Galbiati paga le scarsissime percentuali in area, ferma a un modestissimo 34% da due.

Trieste : Banks 11, Davis 8, Clark 9, Konate 14, Longo, DeAngeli, Mian 6, Cavaliero, Campogrande 5, Grazulis 17, Lever 14. All. Ciani.

: Banks 11, Davis 8, Clark 9, Konate 14, Longo, DeAngeli, Mian 6, Cavaliero, Campogrande 5, Grazulis 17, Lever 14. All. Ciani. Cremona: Agbamu, Dime 8, Sanogo 5, Gallo, Poeta 2, Spagnolo 10, Kohs 3, Tinkle 10, Zacchigna, Cournooh 10, Juskevicius 24. All. Galbiati.

Highlights: Trieste-Cremona 84-72

* * *

Fortitudo Kigili Bologna - Dolomiti Energia Trentino 89-69

Di Marco Arcari. Vittoria agrodolce per la Fortitudo Kigili Bologna, che travolge la Dolomiti Energia Trentino con un super 4° periodo e rilancia il proprio sogno salvezza, ma perde per un brutto infortunio James Feldeine. L'esterno si fa male al ginocchio sinistro durante una penetrazione (fallo antisportivo, ma non cattivo o intenzionale a far male, di Diego Flaccadori), scivolando sugli adesivi e aggiungendo un altro esempio alla casistica di infortuni dovuti alla presenza di questi banner pubblicitari sui parquet. La Effe parte molto bene, trascinata dai 14 punti di un Robin Benzing chirurgico nel 1° quarto, ma gli ospiti di coach Lele Molin restano a contatto (26-20) grazie alle iniziative di uno scatenato Desonta Bradford (16 punti e 7 assist stasera). Nella frazione successiva le palle perse restano tema principale e negativo per entrambe le squadre, ma la Effe allunga sul 40-29 con autorità, prima di incassare uno 0-11 in cui Jonathan Williams è fondamentale e che Cameron Reynolds suggella con una grande tripla per bruciare la sirena.

Charalampopoulos e Procida confezionano la giocata dell'anno

Nella ripresa la Fortitudo conduce praticamente sempre, beneficiando di un redivivo Pietro Aradori (17 punti con 9/11 ai liberi). Dopo un insolito e forse insipido 1° tempo, il cagnaccio di Bologna comincia a procurarsi viaggi in lunetta a profusione, mandando in tilt la difesa bianconera. Al resto ci pensano l'eterno Benzing (22) e gli impatti di Vassilis Charalampopoulos e Gabriele Procida. Il lungo greco chiude una partita di sostanza con una doppia-doppia da 10 punti e 11 rimbalzi in 23', mentre la giovane guardia italiana firma le giocate più spettacolari e dà avvio al decisivo parziale dell'Aquila, per un successo che le consente di riavvicinare la GeVi Napoli Basket, ora solo a +2 in classifica. Trentino paga invece i passaggi a vuoto di Dominique Johnson (0/6 dal campo) e Cameron Reynolds.

Bologna : Frazier 7, Aradori 17, Mancinelli n.e., Durham 4, Natalini, Procida 7, Benzing 22, Feldeine 9, Fantinelli 4, Charalampopoulos 10, Groselle 9, Borra. All. Martino.

: Frazier 7, Aradori 17, Mancinelli n.e., Durham 4, Natalini, Procida 7, Benzing 22, Feldeine 9, Fantinelli 4, Charalampopoulos 10, Groselle 9, Borra. All. Martino. Trentino: Johnson, Bradford 16, Williams 10, Reynolds 9, Gaye n.e., Conti, Morina n.e., Forray 7, Flaccadori 12, Mezzanotte n.e., Ladurner 2, Caroline 13. All. Molin.

* * *

Nutribullet Treviso - Happy Casa Brindisi 96-90

Di Davide Fumagalli. Vittoria pesantissima per la Nutribullet Treviso nel posticipo della 27esima giornata di Serie A: 96-90 contro la Happy Casa Brindisi degli ex Benetton Vitucci, Gentile, Zanelli e Gaspardo, e aggancio in classifica a quota 22, a +2 su Napoli e a +4 sulla Fortitudo Bologna penultima. La squadra di Marcelo Nicola riscatta immediatamente il ko di Sassari nell'infrasettimanale e fa un passo importante verso la salvezza mentre Brindisi è sempre più in crisi nera, al quinto ko consecutivo e ora lei pure invischiata nella lotta per non retrocedere. Match spettacolare e ad alto punteggio quello del PalaVerde (21 triple segnate, 31 liberi, e complessivamente 46 canestri da due realizzati), deciso in volata dalle giocate di Russell e Jones per la Nutribullet: ottimo proprio Weezy con 25 punti e 7 assist, bene Sims con 12, ma a sparigliare le carte è Giordano Bortolani, talento classe 2000, che aggiorna il proprio career high con 27 punti e 5 su 6 da tre. Per la Happy Casa ci sono tre "ventellisti": Ale Gentile con 21 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, Harrison con 21 e 5 su 10 tre, e Nick Perkins con 20.

Partita avvincente al PalaVerde dove Treviso, senza Dimsa e in attesa di Erick Green, risponde colpo su colpo ad una Brindisi desiderosa di invertire una rotta pericolosa. Il match vive sui binari dell'equilibrio, nessuna delle due formazioni si prende più di 5-6 punti di vantaggio, e regalano anche spettacolo con i voli sopra il ferro di Gaspardo e Jones, e le scariche di triple dei vari Bortolani e Harrison. All'intervallo è parità sul 50-50, poi nella ripresa Harrison firma due bombe per il 74-69 ma la Nutribullet risponde e Jurkatamm mette il siluro del 76-76 al 30'. Nell'ultimo quarto è battaglia, Ale Gentile si mette in cattedra e firma diversi canestri dei suoi, per l'85-82 e poi per pareggiare sul 90-90. Il finale è tutto di Treviso, Akele segna il +2, Russell firma il 94-90 e poi Jones stoppa di pura forza Nick Perkins sotto canestro e manda i titoli di coda, con Bortolani che insacca i liberi del definitivo 96-90.

Treviso : Russell 25, Bortololani 27, Sokolowski 7, Jones 7, Akele 5, Jurkatamm 4, Faggian ne, Pellizzari ne, Vettori ne, Imbrò 2, Chillo 5, Sims 12. All. Nicola.

: Russell 25, Bortololani 27, Sokolowski 7, Jones 7, Akele 5, Jurkatamm 4, Faggian ne, Pellizzari ne, Vettori ne, Imbrò 2, Chillo 5, Sims 12. All. Nicola. Brindisi: A. Gentile 21, Zanelli 8, Harrison 21, Visconti 3, Perkins 20, Gaspardo 12, Redivo, De Zeeuw 3, Clark 2, Guido ne, M. Vitucci ne. All. F. Vitucci.

Highlights: Treviso-Brindisi 96-90

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

