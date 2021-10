Basket

Basket, Serie A: Totè mette la ciliegina sulla vittoria della Fortitudo

BASKET, SERIE A - L'11esimo assist della serata di Gudmundsson è per una clamorosa schiacciata in alley-oop di Leonardo Totè che mette la ciliegiona sulla prima vittoria in campionato della Fortitudo Bologna, contro Pesaro.

00:00:22, 16 minuti fa