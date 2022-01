GeVi Napoli ritorna al successo in campionato, superando 89-82 l'Allianz Pallacanestro Trieste e chiudendo così una striscia di 5 k.o. consecutivi in Serie A. Nella serata Pierpaolo Marini perfetto nel 4° quarto (11 punti, compresa la tripla decisiva) e dei 22 punti di Markis McDuffie. Trieste paga invece le 20 palle perse (8 negli ultimi 10') e vanifica lo show balistico di Fabio Mian (21 punti con 5/8 da tre), al suo season high. L’inizio di sfida è scintillante per la GeVi, che sfrutta al meglio il dinamismo a rimbalzo di McDuffie e la presenza, in entrambi i pitturati, di Reginald Lynch. L’attacco dell’Allianz ci mette invece un po’ a sbloccarsi ma, quando Adrian Banks sale in cattedra come handler nel pick&roll, comincia a girare alla perfezione. Il numero 1 biancorosso è preciso non solo con gli arresti-e-tiro dalla media, ma anche nelle letture per servire il roll dei compagni. Coach Sacripanti si gioca anche la carta Vitali, all’esordio (stagionale e con Napoli), eppure è nuovamente McDuffie a fare la differenza, realizzando due triple consecutive e costringendo la panchina ospite al timeout (22-15 all’8’). Proprio la regia di Vitali dà ulteriore smalto all’attacco partenopeo, ma è ancora McDuffie a risultare on-fire: 15 punti con 6/7 al tiro nel 1° quarto e, complici le 6 palle perse dell’Allianz, +11 (28-17) per i padroni di casa al termine della frazione. Laritorna alin campionato, superandol'e chiudendo così una striscia di 5 k.o. consecutivi in Serie A. Nella serata d'esordio di Luca Vitali , ritornato a giocare dopo otto mesi di assenza dal parquet, la squadra di coach Sacripanti viene trascinata da unnel 4° quarto (11 punti, compresa la tripla decisiva) e dei. Trieste paga invece le(8 negli ultimi 10') e vanifica lo(21 punti con 5/8 da tre), al suo season high. L’inizio di sfida è scintillante per la GeVi, che sfrutta al meglio il dinamismo a rimbalzo di McDuffie e la presenza, in entrambi i pitturati, di. L’attacco dell’Allianz ci mette invece un po’ a sbloccarsi ma, quandosale in cattedra come handler nel pick&roll, comincia a girare alla perfezione. Il numero 1 biancorosso è preciso non solo con gli arresti-e-tiro dalla media, ma anche nelle letture per servire il roll dei compagni. Coach Sacripanti si gioca anche la carta Vitali, all’esordio (stagionale e con Napoli), eppure è nuovamente, realizzandoconsecutive e costringendo la panchina ospite al timeout (22-15 all’8’). Proprio ladà ulteriore smalto all’attacco partenopeo, ma è ancora McDuffie a risultare on-fire:con 6/7 al tiro nel 1° quarto e, complici le 6 palle perse dell’Allianz,per i padroni di casa al termine della frazione.

"Not in my house!": Lynch cancella Grazulis con la stoppatona

Vitali si conferma maestro assoluto del pick&roll mentre, dopo l’1/5 del quarto iniziale, Trieste ritrova il tiro pesante, soprattutto con Mian. Se Banks inventa praticamente per tutti, è proprio il tiratore ex-Cremona a mandare a bersaglio le bombe utili a ricucire le distanze (38-33) al 14’ e costringere coach Sacripanti al timeout. Eric Lombardi (7 punti nel 2° quarto) e Jordan Parks (9) diventano i terminali offensivi di riferimento per la GeVi e la sfida continua a essere caratterizzata da ritmi elevatissimi, ma anche da grandi giocate individuali. La squadra di coach Ciani prosegue nel feeling col tiro dalla distanza (6/8), ma in chiusura di 1° tempo vede Napoli scappare nuovamente per merito delle giocate di Arnas Velicka (56-48). Mian è on-fire anche in apertura di ripresa, mentre coach Sacripanti perde provvisoriamente Parks, gravato di 4 falli personali, e vede la sua squadra esaurire il bonus falli in meno di 4’, oltre a segnare soltanto 6 punti. Dopo essere scivolata nuovamente a -12, l’Allianz rientra totalmente in partita (62-62) grazie ai canestri della coppia Banks-Davis e alla 5ª tripla nella grande serata di Mian.

L’attacco di Napoli fatica tremendamente, specie rispetto a quanto visto nella precedente metà di gara, mentre i biancorossi trovano protagonisti a rotazione: Daniele Cavaliero si prende la scena tra 3° e 4° quarto, realizzando 11 punti consecutivi con 2/2 da tre e lanciando il tentativo di fuga triestino (71-76). Le palle perse ritornano però a limitare l’attacco ospite e così la GeVi ne approfitta per ripassare in vantaggio, anche grazie ai viaggi in lunetta di Marini e ai recuperi difensivi (79-78). I biancorossi non riescono più a imbastire efficaci trame offensive, aggrappandosi alla serata di grazia di Mian ma sprecando davvero un’infinità di possessi. I padroni di casa sembrano invece rinviare a lungo il colpo del k.o. e tocca allora a Marini prendersi la palma di MVP, mandando a bersaglio anche la bomba che chiude i conti a 38’’ dalla sirena, oltre a segnare 11 punti nell’ultimo quarto. Problemi fisici alla spalla sinistra per Parks, uscito malconcio dopo una lotta a rimbalzo con Mian durante il 4° quarto: speriamo nulla di grave per uno dei giocatori chiave di questa GeVi 2021-22.

Il tabellino

GeVi Napoli Basket - Allianz Pallacanestro Trieste 89-82

Napoli : Zerini 9, McDuffie 22, Matera n.e., Vitali, Velicka 11, Lynch 7, Parks 13, Marini 11, Uglietti, Lombardi 7, Rich 9, Grassi. All. Sacripanti.

: Zerini 9, McDuffie 22, Matera n.e., Vitali, Velicka 11, Lynch 7, Parks 13, Marini 11, Uglietti, Lombardi 7, Rich 9, Grassi. All. Sacripanti. Trieste: Banks 17, Davis 10, Konate 6, DeAngeli, Mian 21, Delia 6, Campani n.e., Cavaliero 13, Campogrande 3, Grazulis 6. All. Ciani.

Highlights: Napoli-Trieste 89-82

