Dopo aver perso l'ultimissimo treno playoff per l'Eurocup con la sconfitta esterna a Wroclaw , laperde anche. L'esterno statunitense, classe 1993, ha risolto il contratto che lo legava fino al termine della stagione alla squadra di coach Lele Molin per. Saunders lascia dopo 17 gare di campionato a 8.7 punti e 5.0 rimbalzi di media, e 11 di Eurocup con 9.6 punti e 3.8 rimbalzi.

Durante la pausa per le nazionali, l'Aquila era appena intervenuta sul mercato per allungare le rotazioni nel tentativo di rilanciarsi nella seconda parte di stagione dopo la grossa flessione accusata negli ultimi due mesi. L'ingaggio dicopre la partenza di Saunders, ma lascia il roster nelle stesse condizioni numeriche viste fino alla scorsa settimana. Trento scenderà in campo domenica pomeriggio, alle 17.00, nella trasferta al Taliercio contro l'Umana Reyer Venezia ( LIVE-Streaming su Discovery+ ), in un vero e proprio scontro diretto per rientrare in zona playoff.