Di Davide Fumagalli. Prima vittoria in campionato per la Dolomiti Energia Trentino che supera 84-68 la Vanoli Cremona nell'anticipo che apre la terza giornata di Serie A. La formazione di Lele Molin, che si trovava di fronte Paolo Galbiati, entrambi nello staff della Nazionale che ha fatto Proelimpico e Giochi di Tokyo la scorsa estate, trova il primo sorriso dopo le sconfitte contro Virtus Bologna e Olimpia Milano: pur senza Bradford, l'Aquila risponde colpo su colpo per tre quarti, poi nell'ultimo periodo scava il solco decisivo grazie soprattutto a 12 dei 21 punti conclusivi di Cameron Reynolds, ancora una volta go-to-guy dei bianconeri. Molto buone anche le prove di Jordan Caroline, 19 punti con 8 rimbalzi, di Diego Flaccadori, 17, e di Jonathan Williams, 15 con 7 rimbalzi e 3 stoppate. Arriva invece il ko per Cremona, reduce dal successo sulla Fortitudo: la squadra di Galbiati, senza l'infortunato Poeta, si scioglie nell'ultimo quarto, tradita dalle 13 perse e da un brutto 5 su 19 da tre. Non bastano i 19 punti di Jalen Harris, i 15 di David Cournooh e gli 11 di Tres Tinkle, mentre delude Malcolm Miller, 0 con 0 su 8 dal campo.

Equilibrio ci si attendeva ed equilibrio è a Trento fra Dolomiti Energia e Vanoli Cremona. La squadra di Molin inizia bene, poi per gli ospiti si mette al lavoro Harris che firma praticamente 7 punti per il vantaggio sul 19-12 dei suoi: alla prima pausa è 22-18 per gli ospiti. Nel secondo quarto Trento risponde con un break di 13-3, Reynolds si sblocca e fa 30-25, ma la Vanoli resta in scia e con Tinkle, Pecchia e il solito Harris impatta sul 40-40, punteggio col quale le due formazioni tornano negli spogliatoi.

Nella ripresa la musica non cambia, Cremona mostra i muscoli con le schiacciate di McNeace e Sanogo, poi Spagnolo si fa notare con una bomba, ma Flaccadori risponde per la nuova parità sul 51-51. Il finale di periodo è tutto di Jordan Caroline che replica dall'arco a Harris e poi segna altri 4 punti di fila per il vantaggio trentino sul 63-61 al 30'. Al rientro in campo per l'ultimo quarto l'inerzia resta alla Dolomiti Energia e la gara si spezza in due: terrificante break di 21-5 con due schiacciate di Williams, 11 punti di un bollente Reynolds (tre bombe e un'affondata da Top 10, ndr) e una tripla di Flaccadori, e punteggio che dice 84-66, +18! Cremona non riesce in alcun modo a interrompere il flusso degli avversari, i vari Harris, Miller e Tinkle sparano a salve, e così gli ospiti sono costretti alla resa.

Un successo convincente firmato da Flaccadori e dagli americani per l'Aquila che nel prossimo turno sarà a Bologna per affrontare la Unahotels Reggio Emilia, sabato alle ore 18; per la Vanoli Cremona invece ci sarà il derby casalingo contro Varese al PalaRadi, domenica alle 19.30.

Trento : Reynolds 21, Forray 2, Flaccadori 17, Saunders 6, Caroline 19, Williams 15, Conti 2, Ladurner 2, Mezzanotte, Morina ne, Dell'Anna ne. All. Molin.

: Reynolds 21, Forray 2, Flaccadori 17, Saunders 6, Caroline 19, Williams 15, Conti 2, Ladurner 2, Mezzanotte, Morina ne, Dell'Anna ne. All. Molin. Cremona: Harris 19, McNeace 7, Pecchia 5, Tinkle 11, COurnooh 15, Sanogo 5, Spagnolo 6, Miller, Vecchiola ne, Agbamu ne. All. Galbiati.

Di Daniele Fantini. Nick Perkins mostra i muscoli. Guizzanti e duri come l'acciaio. La battaglia tra pesi massimi contro Tyler Cain ha un eccitante gusto retro. E spararne 26 sulla testa di uno dei migliori centri difensivi del campionato è un timbro non indifferente per un giocatore che continua a fiorire sempre più nel sistema sposato a Brindisi. La seratona di Nick fa da puntello alla resurrezione della Happy Casa, tornata vera squadra di Frank Vitucci dopo con la bava alla bocca, mostrando i bicipiti e tornando a sprigionare quel basket offensivo di qualità e di tipico stampo vitucciano. mostra i muscoli. Guizzanti e duri come l'acciaio. La battaglia tra pesi massimi controha un eccitante gusto. E spararnesulla testa di uno dei migliori centri difensivi del campionato è un timbro non indifferente per un giocatore che continua a fiorire sempre più nel sistema sposato a Brindisi. La seratona di Nick fa da puntello, tornatadopo il fragoroso ko infrasettimanale in Champions League contro l'Hapoel Holon . Quella sconfitta, bollata come "imbarazzante" dallo stesso staff tecnico, ha urgenza di essere ripulita. E Brindisi scende sul parquet del PalaFerrarismostrando i bicipiti e tornando a sprigionare quel basket offensivo di qualità e di tipico stampo vitucciano.

Nick Perkins fa da asse portante di una squadra viva e brillante, pronta nel rispondere con tutti gli effettivi. Gli americani producono. Jeremy Chappell è indemoniato (17 punti, 8 rimbalzi, 6/8 al tiro) e Nathan Adrian (12) sempre più pronto a ritagliarsi quello spot da specialista con cui potrà fare fortune in questo sistema. Ma gli italiani, alla fine, fanno la differenza. Dalla fiammata di puri nervi e rabbia di Raphael Gaspardo (9) nel terzo periodo, all'exploit offensivo di Mattia Udom (13 con un perfetto 5/5 al tiro, comprese due triple), fino all'ottima gestione di Alessandro Zanelli (7+6 assist), in campo nel finale al fianco di Lucio Redivo in un quintetto strano, dall'assetto piccolo e leggero, ma tremendamente efficace su entrambi i lati del campo.

Raphael Gaspardo vola: balzo pazzesco per stoppare Tyler Cain

peso in area e consistenza difensiva, se si esclude un grande secondo periodo di pressing allungato a tutto campo con cui il secondo quintetto riprende in mano una partita che rischia già di scappare via al primo mini-riposo. E costano care anche le palle perse, 14 alla fine ma 4 sanguinose nel momento clou del quarto periodo, quando Brindisi è letale nel sfruttare una serie di strani errori di Chris Wright. Mentre Brindisi si gode il secondo successo in campionato, Tortona accusa il secondo ko interno consecutivo, vedendosi costretta a rimandare la festa del PalaFerraris dopo la prima, storica vittoria conquistata domenica scorsa a Brescia . A mancare sono, se si esclude un grande secondo periodo dicon cui il secondo quintetto riprende in mano una partita che rischia già di scappare via al primo mini-riposo. E costano care anche, 14 alla fine masanguinose nel momento clou del quarto periodo, quando Brindisi è letale nel sfruttare

Tre turnover consecutivi del playmaker bianconero, fino a quel momento tra i migliori in campo per letture (6 punti con 9 assist) e una serie di brutte scelte di tiro generali, tengono la Bertram a soli 6 punti nei primi 6 minuti del quarto periodo. E Brindisi fugge, cavalcando la potenza di Nick Perkins e le zampate di Udom e Zanelli. A Tortona manca un vero go-to-guy affidabile nel momento del bisogno. Ci prova Bruno Mascolo, top-scorer con 16 punti e 6 assist, ma molto ondivago nella qualità delle scelte. Mancano apporti consistenti da Mike Daum (9) e Tyler Cain (8), in difficoltà vicino a canestro, e pesano i problemi di falli di JP Macura (14), fuori a lungo nel quarto periodo dopo un'ottima prima parte di gara. La panchina lotta e combatte, ma, eccezion fatta per Mascolo, produce poco in attacco. Un deficit che, a questo livello, è difficile da coprire.

Tortona : Wright 6, Macura 14, Sanders 8, Daum 9, Cain 8; Filloy 7, Mascolo 16, Cannon 4, Tavernelli 3, Severini 3. N.e.: Mobio, Mortellaro. All.: Ramondino.

: Wright 6, Macura 14, Sanders 8, Daum 9, Cain 8; Filloy 7, Mascolo 16, Cannon 4, Tavernelli 3, Severini 3. N.e.: Mobio, Mortellaro. All.: Ramondino. Brindisi: J. Perkins 2, Chappell 17, Gaspardo 9, Adrian 12, N. Perkins 26; Zanelli 7, Redivo, Carter, Visconti 1, Udom 13. N.e.: Ulaneo, Guido. All.: Vitucci.

Highlights: Tortona-Brindisi 78-87

