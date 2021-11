Umana Reyer Venezia - Allianz Pallacanestro Trieste 84-77

Di Marco Arcari. 3° successo consecutivo per l'Umana Reyer Venezia, che regola l'Allianz Pallacanestro Trieste dopo un match molto bello e avvincente Coach De Raffaele sceglie di lanciare in quintetto Bruno Cerella e Valerio Mazzola, ma l’avvio è tutto per Mitchell Watt. Il centro orogranata dà spettacolo nel pitturato avversario, coi soliti movimenti spalle a canestro e una classe eterna sul pick&roll. L’Allianz si aggrappa invece al talento di Adrian Banks, ma spara un po’ a salve col resto dei suoi giocatori (5/14 su azione nei primi 10’). Victor Sanders, uscito dalla panchina, fiuta l’occasione e, con due bombe consecutive a bersaglio, lancia la fuga orogranata sul 22-14 a fine 1° quarto. Se Watt non smette di performare a 360°, Marcos Delia sale in cattedra a inizio 2° quarto, grazie a un’intesa perfetta con Daniele Cavaliero. È però ancora Banks (14 punti e 100% dal campo a metà gara) a firmare le giocate che valgono il 33-30 a 2’ dall’intervallo, confermando uno stato di forma impressionante. Stefano Tonut si sblocca dopo uno 0/5 al tiro grazie alla bomba del +6, ma è ancora Watt protagonista nel finale, per il 40-32.

Austin Daye apre la ripresa mettendo in mostra il meglio del suo repertorio e lanciando i padroni di casa sul +9, ma lo show di Banks non è affatto finito. Tre triple in rapida successione, per suggellare uno 0-9, arrivare a 23 punti con 5/5 da 3 e firmare la parità (47-47) al 24’. L’attacco biancorosso s’inceppa però improvvisamente e Venezia ne approfitta: 17-4 di parziale in meno di 5’e sfida che sembra completamente conclusa con un quarto d’anticipo. La coppia Fernandez-Sanders ha però progetti diversi e lancia la rimonta ospite: il “Lobito” ne segna 8 in rapida successione e alla Reyer serve uno sforzo extra. Mazzola è chirurgico da oltre l’arco (4/4) e segna due triple fondamentali, ma sono i canestri in step-back di Tonut a mandare i titoli di coda su una sfida molto bella e avvincente. A Trieste non bastano ottime percentuali (50% da 2 e 48% da 3) e neppure i 23 punti (con 8/9 dal campo) di Banks, complici i 13 turnover contro i 10 recuperi degli orogranata. Watt (21+9 rimbalzi) e Tonut (17) co-MVP in questo successo orogranata.

Venezia : Stone 2, Tonut 17, Daye 5, De Nicolao 5, V. Sanders 14, Phillip 2, Echodas 2, Mazzola 14, Brooks n.e., Cerella 2, Morena n.e., Watt 21. All. De Raffaele.

: Stone 2, Tonut 17, Daye 5, De Nicolao 5, V. Sanders 14, Phillip 2, Echodas 2, Mazzola 14, Brooks n.e., Cerella 2, Morena n.e., Watt 21. All. De Raffaele. Trieste: Banks 23, C. Sanders 11, Fernandez 8, Konate 6, Longo n.e., Deangeli n.e., Mian 4, Delia 10, Cavaliero Grazulis 5, Lever 10. All. Ciani.

Highlights: Venezia-Trieste 84-77

Dolomiti Energia Trentino - Fortitudo Bologna 84-77

Di Daniele Fantini. Mercoledì è stato Diego Flaccadori si ripete anche in campionato e regala alla sua Trento il quarto successo consecutivo per (6-3). 15 punti nell'ultimo quarto contro lo Slask in Coppa, 11 contro la Fortitudo. Un exploit arrivato in maniera violenta e improvvisa a cancellare una prima parte di partita opaca, fatta di lunghi litigi con il ferro della BLM Group Arena. Ma, nel momento topico, quello in cui Trento erode per la terza volta uno svantaggio in doppia cifra, Flaccadori risponde presente. E una sua scarica griffa sorpasso, allungo e volata finale sul traguardo. Alla fine saranno 17 punti (5/14 al tiro), uno in meno del suo season-high e buoni per la nona gara consecutiva in doppia cifra: quest'anno, Flaccadori sta viaggiando a 14.9 punti di media, quarto miglior realizzatore italiano alle spalle di Amedeo Della Valle, Alessandro Gentile e Pietro Aradori, tutti cavalli di razza. . Mercoledì è stato decisivo per la prima vittoria in Eurocup . Oggi,si ripete anche in campionato e regala alla sua Trento ilper abbordare la terza piazza in classifica 15 punti nell'ultimo quarto contro lo Slask in Coppa,contro la Fortitudo. Un exploit arrivato in maniera violenta e improvvisa a cancellare una prima parte di partita opaca, fatta di lunghi litigi con il ferro della BLM Group Arena. Ma, nel momento topico, quello in cui, Flaccadori risponde presente. E una sua scarica griffa sorpasso, allungo e volata finale sul traguardo. Alla fine sarannouno in meno del suo season-high e buoni per la: quest'anno, Flaccadori sta viaggiando a 14.9 punti di media, quarto miglior realizzatore italiano alle spalle di Amedeo Della Valle, Alessandro Gentile e Pietro Aradori, tutti cavalli di razza.

Ma, prima delle pennellate d'autore di Flaccadori, Trento è molto altro, anche senza l'apporto di Jordan Caroline, ancora out per la terza gara consecutiva, e la serata fiacca di Cameron Reynolds, frenato presto da problemi di falli. Jonathan Williams (15+7 rimbalzi) scava lentamente nel verniciato, prendendo fiducia con i falli che tormentano anche il front-court biancoblù, azzoppato da rotazioni cortissime per le assenze contemporanee di Leonardo Totè e Stefano Mancinelli. Desonta Bradford si è tenuto caldo dopo l'exploit di Brindisi: 14 punti con 5 assist della panchina, subito determinante per colmare il break di 0-12 con cui la Effe cerca di allungare poco dopo la palla a due. Toto Forray (10+3 assist), esplode nella ripresa, difendendo su ogni avversario e trovando canestri pesantissimi per tenere Trento lì, sempre in scia, anche quando la Fortitudo ingrana le marce alte aprendo vantaggi in doppia cifra. E Maximilian Ladurner, sguinzagliato a freddo in un primo quarto difficilissimo, risponde con personalità: 7 punti (career-high in Serie A) e una spinta fondamentale per scuotere un'Aquila troppo molle nell'approccio.

La Fortitudo, ridotta a otto uomini per il recupero ancora incompleto di Matteo Fantinelli, sogna finché le percentuali dall'arco brillano come fari nella notte (sarà 13/28 alla fine). Ma, quando anche Trento migliora le sue, molto basse per la prima metà di gara, i problemi di falli sventrano il front-court aprendo l'area, e la fatica inizia a premere sulle gambe, ecco che la situazione muta molto rapidamente, prendendo i binari sbagliati. Il parziale dell'ultimo periodo (26-14) descrive in maniera perfetta le difficoltà di una squadra che, dopo nove giornate, non è ancora riuscita a disputare una singola partita a ranghi completi. E allora, non bastano le fucilate di Robin Benzing (21 con 5/7 da tre) e l'ennesima partita all-around di Pietro Aradori (20 punti, 7 rimbalzi, 2 assist), sempre ultimo ad alzare bandiera bianca. Manca qualche punto da Jabril Durham (9+9 assist, ma spremuto per 35 minuti), qualche giocata di Gabriele Procida (solo 2 punti in 17' dalla panchina), e, ancora una volta, impatto da Jon Gudmundsson.

Trento : Flaccadori 17, Saunders 11, Reynolds 8, Mezzanotte, Williams 15; Bradford 14, Conti 2, Forray 10, Ladurner 7. N.e.: Dell'Anna. All.: Molin.

: Flaccadori 17, Saunders 11, Reynolds 8, Mezzanotte, Williams 15; Bradford 14, Conti 2, Forray 10, Ladurner 7. N.e.: Dell'Anna. All.: Molin. Fortitudo: Durham 9, Gudmundsson 1, Aradori 20, Benzing 21, Groselle 10; Ashley 6, Procida 2, Baldasso 8. N.e.: Zedda, Casali. All.: Martino.

Highlights: Trento-Fortitudo Bologna 84-77

UNAHOTELS Reggio Emilia - Germani Brescia 81-60

Highlights: Reggio Emilia-Brescia 80-61

Banco di Sardegna Sassari - GeVi Napoli 74-75

Di Marco Arcari. Comincia con un k.o. l’avventura di Piero Bucchi alla guida di Sassari. Contro Napoli arriva infatti la 5ª sconfitta consecutiva in campionato, maturata al fotofinish e a causa, soprattutto, del 6/31 dalla distanza. Esordio sprint per Christian Mekowulu, il quale sembra finalmente poter dominare a livello fisico come ci aveva abituati l’anno scorso in maglia trevigiana. Il centro biancoblù firma 8 punti in rapida successione e carica di falli la difesa ospite, ma non basta ai padroni di casa. La squadra di coach Bucchi sbaglia infatti tutte le otto triple tentate nei primi 10’, incassando dall’altra parte il gran lavoro in tap-in di Andrea Zerini. Lo Zero ne mette 8 con 3 rimbalzoni offensivi, e spariglia le carte in tavola, lanciando la GeVi sul 18-20 a fine 1° quarto. Jordan Parks, schierato da 5 tattico per ovviare all’infortunio di Frank Elegar, piazza 11 punti in apertura di frazione successiva, ingaggiando un bel duello a distanza con David Logan (10 nel 2° quarto) e rispondendo, praticamente da solo, alle sfuriate della Dinamo. I padroni di casa lasciano però sul ferro troppi tiri liberi (5/10 nella frazione) e non si sbloccano quasi mai da oltre l’arco (2/15 al 20’), lasciando così l’inerzia della sfida totalmente nelle mani della GeVi di coach Sacripanti (37-43).

A inizio ripresa Stefano Gentile prova a trascinare i compagni, ben coadiuvato dal solito Mekowulu, ma la mira della squadra sarda è completamente sballata e il 2/22 da 3 al 30’ lo testimonia alla grande. Coach Bucchi perde anche Kaspar Treier, espulso per somma di falli antisportivi, e deve fare di necessità virtù, considerando che Jason Burnell va spesso fuorigiri. Napoli inanella invece una serie di turnover che limita non poco l’attacco partenopeo, ma si aggrappa alle penetrazioni di Arnas Velicka per restare avanti di un possesso pieno (54-57) a 10’ dalla fine dei tempi regolamentari. Il rientro di Logan ridesta l’attacco di casa, col break (5-0) del Professore che vale la parità a quota 66. Markis McDuffie diventa invece incontenibile e segna canestri pesantissimi, anche se quello decisivo lo firma Jason Rich. La Dinamo avrebbe i possessi per trovare il successo, ma prima se li vede interrompere dai falli avversari e poi, sull’ultimo tentativo, la tripla frontale di Mekowulu si spegne sul primo ferro. MVP McDuffie (15), ma grande prova anche di Zerini (8+9 rimbalzi). A Sassari non basta la doppia-doppia di Mekowulu (20+12 rimbalzi) e neppure i 18 punti di Logan.

Sassari : Logan 18, Kruslin 5, Gandini n.e., Devecchi, Treier, Chessa n.e., Burnell 2, Bendzius 17, Mekowulu 20, Gentile 4, Battle 8, Diop. All. Bucchi.

: Logan 18, Kruslin 5, Gandini n.e., Devecchi, Treier, Chessa n.e., Burnell 2, Bendzius 17, Mekowulu 20, Gentile 4, Battle 8, Diop. All. Bucchi. Napoli: Zerini 8, McDuffie 15, Pargo 5, Sauro n.e., Velicka 12, Sinagra n.e., Parks 13, Marini 3, Uglietti, Lombardi 4, Rich 15. All. Sacripanti.

Highlights: Sassari-Napoli 74-75

Vanoli Basket Cremona - Carpegna Prosciutto Pesaro

