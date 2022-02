L'esterno statunitense, classe 1987, 193 cm per 88 kg, torna in Serie A per il suo quarto capitolo dopo quelli vissuti con Varese, Venezia e Pistoia, portando esperienza, personalità, carisma e capacità realizzativa. Johnson è reduce da un annata in LegaDue, a Udine, e ha recentemente concluso la stagione in Messico, vincendo il titolo nazionale con il Fuerza Regia.

«Pensiamo che Dominique sia il giocatore giusto da aggiungere al nostro roster in esser - ha commentato coach Lele Molin -: siamo convinti che il suo arrivo possa portare una ventata di energia nuova per aiutare la squadra a cambiare il momento che stavamo attraversando. Johnson è una guardia con anni importanti di trascorso in Europa e in Italia, che per esperienza e qualità può aiutarci molto, per la sua conoscenza del gioco e per le sue qualità realizzative: gli diamo il benvenuto e non vediamo l’ora di poter lavorare con lui in palestra il prima possibile».

