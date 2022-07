Matteo Spagnolo resta sotto contratto con il Real Madrid ma giocherà per un altro anno in Italia, indossando la casacca della Dolomiti Energia Trentino. E chissà se, al termine della prossima stagione, sarà pronto per tornare in Spagna e avventurarsi sul palcoscenico dell'Eurolega. O, addirittura, per tentare direttamente il salto dell'Oceano e aggiungersi ai Minnesota Timberwolves, franchigia che l'ha scelto con la numero 50 al draft di giugno. La trattativa è chiusa.resta sotto contratto con ilma giocherà per un altro anno in Italia, indossando la casacca della. E chissà se, al termine della prossima stagione, sarà pronto per tornare in Spagna e avventurarsi sul palcoscenico dell'Eurolega. O, addirittura, per tentare direttamente il salto dell'Oceano e aggiungersi ai

Vanoli Cremona, dove ha trovato spazio e responsabilità nonostante lo sfortunato epilogo stagionale Miglior Under 22 del campionato, tenendo 12.2 punti e 2.7 assist di media con il 44.1% dall'arco. Spagnolo, che ha compiuto 19 anni lo scorso 10 gennaio, è reduce dalla sua prima annata da professionista con la, dove ha trovato spazio e responsabilità nonostante lo sfortunato epilogo stagionale con la retrocessione in LegaDue . Il prodotto del vivaio della Stella Azzurra ha vinto il premio di, tenendodi media con il 44.1% dall'arco.

3.2 punti e 1.8 assist di media in 15.5 minuti di utilizzo a gara. Il prospetto azzurro, futuro pilastro della nostra nazionale, è reduce da un'esperienza formativa alla Summer League di Las Vegas con Minnesota . Nelle cinque gare disputate sul parquet di Sin City, ha tenutodi media in 15.5 minuti di utilizzo a gara.

"Siamo molto soddisfatti e contenti di dare il benvenuto a Matteo - ha dichiarato Lele Molin, coach di Trento -. L’arrivo di Spagnolo, assieme alle firme dei confermati e di Udom, concretizza l’idea che ci eravamo dati all’inizio dell’estate di creare un nucleo italiano che potesse dare alla squadra qualità e identità. Un obiettivo che si è realizzato anche grazie all’impegno del club: le qualità tecniche e l’ambizione di Matteo dovranno essere per tutto il gruppo una spinta a voler competere con tutti, in Italia e in EuroCup. Siamo orgogliosi che realtà ai massimi livelli internazionali come il Real Madrid e i Minnesota Timberwolves abbiano visto nel nostro progetto il giusto ambiente dove far proseguire lo sviluppo di Spagnolo".

