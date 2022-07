Adrian Banks resta in Italia, pronto per un'altra stagione da protagonista in un campionato che l'ha già visto brillare per otto stagioni. L'esterno statunitense, 36enne, si rimetterà in gioco con la canotta della Nutribullet Treviso, la sua sesta squadra in Serie A. Lascia l'Allianz Trieste dopo un'annata in cui ha mancato la qualificazione ai playoff pur confermandosi tra i migliori realizzatori con una media di 16.7 punti a partita. Alla produzione offensiva, Banks ha aggiunto anche 4.3 rimbalzi e 3.9 assist, dimostrandosi ormai giocatore all-around.

Alessandro Zanelli, DeWayne Russell e Matteo Imbrò, Banks è la seconda pedina inserita da Treviso sul perimetro dopo rientrato a casa dopo una lunga esperienza a Brindisi in cui è stato compagno dello stesso Banks. Prosegue, dunque, il restyling di un back-court che nei giorni scorsi ha già visto gli addii di passato alla neo-promossa Verona dopo un'ottima stagione nella Marca.

