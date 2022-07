Sarà Ikenna "Ike" Iroegbu l'uomo deputato a rimpiazzare DeWayne Russell in cabina di regia per la Nutribullet Treviso. La squadra di coach Marcelo Nicola punta sul playmaker statunitense di origini nigeriane classe 1995, 185 cm per 86 kg, già molto esperto del basket del Vecchio Continente.

Iroegbu viene da una buona stagione in Israele, con l'Hapoel Galil Elyon, trascinato ai playoff con 14.4 punti e 3.8 rimbalzi di media a partita. In passato ha giocato anche in Germania (Jena e Rasta Vechta), Francia (Rouen e Chalon) e Lituania (Lietkabelis Panevezys) e vanta anche un paio di esperienze in G-League con gli Agua Caliente Clippers (oggi Ontario Clippers) e i Capital City Go-Go, franchigie affiliate rispettivamente ai Los Angeles Clippers e Washington Wizards.

È nel giro della nazionale nigeriana dal 2017, anno in cui ha conquistato la medaglia d'argento ad Afrobasket. Nel giugno 2021 è stato protagonista nella storica amichevole vinta dalla Nigeria contro il Team USA (primo successo di una rappresentativa africana), realizzando 11 punti con due triple fondamentali nel finale.

