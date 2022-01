Nutribullet Treviso-Allianz Trieste salta per la seconda volta. La Legabasket ha disposto il rinvio del match in programma venerdì sera, a sua volta recupero della partita del 15esimo turno rimandata a inizio gennaio . Se nella prima occasione fu a causa dei contagi che avevano colpito la formazione triestina, questa volta è Treviso a trovarsi in difficoltà peresploso la scorsa settimana e che aveva già costretto a rinviare il match di domenica contro l'AX Armani Exchange Milano

Nonostante la situazione in miglioramento, con alcuni elementi del gruppo-squadra già negativizzati e altri in via di guarigione, Treviso non ha ancora il numero sufficiente di atleti da iscrivere a roster per il regolare svolgimento della partita. Resta in dubbio anche il match di domenica 30 gennaio: la Nutribullet è attesa sul campo dellaalle ore 18:30 ( LIVE-Streaming su Discovery+ ). Decisivi i nuovi test che saranno effettuati tra venerdì e sabato.