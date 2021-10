NutriBullet Treviso - Umana Reyer Venezia 80-76

A cura di Davide Fumagalli. Prosegue lo straordinario inizio di stagione della Nutribullet Treviso che batte 80-76 l'Umana Reyer Venezia nel derby del PalaVerde che apre la seconda giornata di Serie A, e conquista il nono successo su dieci gare disputate (unico ko quello in Supercoppa contro Milano con tante assenze, ndr). La formazione di Max Menetti, Nutribullet, che Dimsa, i 14 con 7 assist di Russell, i 14 con 13 rimbalzi di un gigantesco Sims, e i 10 di Bortolani e Akele. Per Venezia arriva il primo ko in campionato in una gara complessa contro una formazione più in palla fisicamente: non bastano i 20 punti di Tonut e i 12 di De Nicolao, protagonisti della rimonta da -19 con 8 delle 11 triple totali della Reyer. . Prosegue lo straordinario inizio di stagione dellache battel'nel derby del PalaVerde che apre la seconda giornata di Serie A, e conquista il nono successo su dieci gare disputate (unico ko quello in Supercoppa contro Milano con tante assenze, ndr). La formazione di reduce dalla vittoria all'esordio sul campo di Tortona , guida dall'inizio alla fine sostanzialmente, tocca anche il +17 e poi resiste alla furiosa rimonta della Reyer, arrivata fino a -2 a 22" dal termine. La, che mercoledì esordirà in Champions League in casa contro i lettoni del VEF Riga , si gode i 15 punti con tre triple di, i 14 con 7 assist di, i 14 con 13 rimbalzi di un gigantesco, e i 10 di. Perarriva il primo ko in campionato in una gara complessa contro una formazione più in palla fisicamente: non bastano i 20 punti die i 12 di, protagonisti della rimonta da -19 con 8 delle 11 triple totali della

Casarin segna contro Daye e la Reyer di papà Federico

Serie A La 2a giornata LIVE su Discovery+ e Eurosport 2: calendario e programmazione 3 ORE FA

La sfida del PalaVerde, con una bella cornice di pubblico, inizia a buon ritmo, Sims fa la voce grossa segnando i primi 7 punti di Treviso, poi si iscrivono al match anche Dimsa e Bortolani, ma Venezia riesce a restare a galla con Daye che insacca la bomba del 12-10. La Nutribullet però è già in gas, scappa fino al 23-12 ancora con Bortolani e alla prima pausa conduce 25-15. Nel secondo quarto le percentuali calano, Sanders con un paio di guizzi riporta sotto la Reyer, anche Watt ci mette del suo e firma il -4 sul 31-27: all'intervallo c'è equilibrio sul 33-31 fissato dall'ultimo bersaglio di Jeff Brooks.

Sanders è un vero giocoliere e firma due canestroni

Dopo l'intervallo è ancora la Nutribullet a partire lanciata, il lituano Dimsa mette due triple siderali per il +6, Russell vola al ferro per il +11 e poi firma due assist prelibati per altrettanti canestri di Akele, ex della partita, che valgono il 57-43! Venezia fatica a restare in scia, gli unici a provarci sono Tonut e De Nicolao, e proprio quest'ultimo infila tre bombe praticamente consecutive per il -10 di inizio quarto periodo (62-52). Qui arriva un nuovo break di Treviso ed è addirittura +17 sul 69-52, con anche un canestro dell'atteso ex Davide Casarin, figlio del presidente reyerino Federico. Finita? Per nulla, perchè perchè De Nicolao insacca un'altra bomba e poi ne arrivano tre quasi consecutive di Tonut per il -7 (73-66). A quel punto la gara è riaperta e Venezia arriva fino a -2 con una tripla Phillip a 22" dal termine. Purtroppo per i lagunari la rimonta non va oltre, Akele e Russell non falliscono dalla lunetta e regalano il successo meritato alla Nutribullet per 80 a 76.

Perfetta rotazione di Chillo che stoppa Watt

Treviso: Russell 14, Poser ne, Faggian ne, Bortolani 10, Casarin 2, Chillo 2, Sims 14, Sokolowski 9, Dimsa 15, Jones 4, Akele 10. All. Menetti.

Venezia: Stone, Tonut 20, Daye 7, De Nicolao 12, Sanders 8, Phillip 9, Echodas 3, Mazzola, Brooks 5, Cerella ne, Vitali 3, Watt 9. All. De Raffaele.

Highlights: Treviso-Venezia 80-76

* * *

Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari

A cura di Daniele Fantini. Palla a due alle ore 20

* * *

Riguarda NutriBullet Treviso - Umana Reyer Venezia in VOD (Contenuto Premium)

Premium Basket NutriBullet Treviso - Umana Reyer Venezia 02:02:38 Replica

Riguarda Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari in VOD (Contenuto Premium)

Premium Basket Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari 19:50-22:00 Live

Serie A Virtus e Milano per lo Scudetto: il Power Ranking di Eurosport 23/09/2021 A 06:38