Dolomiti Energia Trentino - NutriBullet Treviso 75-79

Nutribullet Treviso che sbanca la BLM Group Arena battendo 79-75 la Dolomiti Energia Trentino nella 5a giornata di Serie A e si rialza dopo due sconfitte in fila. Viceversa si ferma la marcia dell'Aquila che va ko dopo due successi consecutivi. La formazione di Max Menetti, reduce Dimsa e Sokolowski, due che hanno chiuso con 2 su 13 da tre: sono 12 i punti finali del lituano, 13 invece quelli del polacco. Per Treviso anche 14 punti di Akele, 12 di Sims, 11 di Russell e 10 di Bortolani, in un match in cui gli ospiti han tirato maluccio da fuori, 7 su 24, e anche ai liberi, 12 su 18. Non fa tanto meglio Trento che però non sfrutta la superiorità a rimbalzo, 45 a 37: partita importante di capitan Forray, 15 punti con 5 triple, di Flaccadori, 14 punti, e di Williams, 13, mentre delude il cannoniere Reynolds, appena 7 punti con 2 su 10 al tiro e zero triple realizzate. Di Davide Fumagalli. Colpo esterno dellache sbanca la BLM Group Arena battendolanella 5a giornata di Serie A e si rialza dopo due sconfitte in fila. Viceversa si ferma la marcia dell'Aquila che va ko dopo due successi consecutivi. La formazione di Max Menetti, reduce dall'importante vittoria in Grecia contro l'AEK Atene in Champions League , fa il bis al PalaTrento e sale a 6 punti in classifica, a +2 sui rivali di giornata. A decidere il confronto sono due triple nel finale di, due che hanno chiuso con 2 su 13 da tre: sono 12 i punti finali del lituano, 13 invece quelli del polacco. Peranche 14 punti di, 12 di, 11 die 10 di, in un match in cui gli ospiti han tirato maluccio da fuori, 7 su 24, e anche ai liberi, 12 su 18. Non fa tanto meglioche però non sfrutta la superiorità a rimbalzo, 45 a 37: partita importante di capitan, 15 punti con 5 triple, di, 14 punti, e di, 13, mentre delude il cannoniere, appena 7 punti con 2 su 10 al tiro e zero triple realizzate.

Sokolowski chiude la gara con la tripla di tabella

Serie A Highlights e tabellini delle partite della 5a giornata di serie A UN GIORNO FA

La sfida del PalaTrento vede una partenza sprint di Treviso: 7-0 con tripla di Akele e poi 16-10 con un contropiede di Dimsa. A svegliare l'Aquila ci pensa Caroline con una gran schiacciata in coast-to-coast, poi Williams firma il -3 e alla prima pausa è 26-21 per gli ospiti. In avvio di secondo quarto va decisamente meglio la Dolomiti Energia: Forray impatta dall'arco, poi Reynolds segna il 33-29 e da lì la squadra di Molin tiene il naso in avanti fino al rientro negli spogliatoi per l'intervallo col punteggio di 37-36.

Schiacciata in coast-to-coast per Jordan Caroline

Nella ripresa la sfida prosegue sui binari dell'equilibrio, Sims rimette davanti la Nutribullet, Trento però risponde, Williams segna 4 punti in fila, poi Forray mette la bomba del +4 e Caroline schiaccia in contropiede sull'alzata di Flaccadori per il 55-49. Sembra un tentativo di allungo ma Treviso stoppa tutto e al 30' è 55-54. La musica non cambia nel quarto periodo, Treviso torna davanti con Russell e Sokolowski, ma il solito Forray impatta sul 69-69 con altre due bombe. Decisivi diventano quindi Dimsa, che si sblocca dall'arco per il 72-71, e poi Sokolowski che piazza la bomba di tabella per il 76-71 a 40" dal termine che sostanzialmente manda i titoli di coda.

Flaccadori alza, Caroline chiude con la schiacciata

Nella sesta giornata entrambe le squadre giocheranno domenica: l'Aquila sarà sul parquet di Pesaro alle ore 18 mentre la Nutribullet riceverà al PalaVerde Varese nel posticipo delle 20.45. In settimana anche un impegno in Eurocup per Trento che mercoledì sera sarà di scena sul campo del MoraBanc Andorra.

Trento : Bradford 3, Williams 13, Reynolds 7, Conti ne, Morina ne, Forray 15, Flaccadori 14, Saunders 9, Mezzanotte 3, Dell'Anna ne, Ladurner 2, Caroline 9. All. Molin.

: Bradford 3, Williams 13, Reynolds 7, Conti ne, Morina ne, Forray 15, Flaccadori 14, Saunders 9, Mezzanotte 3, Dell'Anna ne, Ladurner 2, Caroline 9. All. Molin. Treviso: Russell 11, Bortolani 10, Imbrò ne, Casarin, Chillo, Sims 12, Sokolowski 13, Dimsa 12, Jones 7, Akele 14, Pellizzari ne, Vettori ne. All. Menetti.

Highlights: Trento-Treviso 75-79

* * *

Allianz Pallacanestro Trieste - Bertram Derthona Tortona 88-57

Di Daniele Fantini. Una fiammata da 0-7 nei primi due minuti sembra apparecchiare la tavola per la terza vittoria esterna consecutiva di Tortona. E la terza in altrettanti scontri diretti con Trieste (Supercoppa compresa) in questi primi due mesi di stagione. Ma la Bertram, in realtà, si spegne lì. Spalancando lo spartito per un lunghissimo assolo biancorosso.

Trieste mantiene inviolato il parquet dell'Allianz Dome con una grande prova corale su entrambi gli estremi del campo. Gli 88 punti segnati valgono il season-high in campionato. I 57 concessi il season-low per Tortona, mai così in difficoltà nell'esprimere il proprio gioco. Altri numeri significativi: Trieste scava a piacimento nell'area avversaria, esponendo le lacune difensive ancora gravi della neopromossa (27/48, 56% da due), spara con precisione dall'arco (47%) e tiene gli avversari al 32% scarso collettivo dal campo, rompendo timing e spacing a uno degli attacchi finora migliori del nostro campionato. Tortona paga a carissimo prezzo i due quarti pari, da 10 punti ciascuno. Nel secondo, da 24-10, Trieste balza all'intervallo lungo con un cuscinetto confortante da amministrare (44-28). Nel quarto (22-10), l'Allianz allarga la forbice a dismisura finendo in accademia.

Visione di Adrian Banks: assist sotto le gambe di Mike Daum

Sagaba Konate è una presenza troneggiante in vernice. 17 punti, 7 rimbalzi e muscoli gettati ovunque. Marcos Delia (13+8) lo sostiene con enorme produttività dalla panchina, sfruttando mobilità e tecnica per infilzare a ripetizione la difesa molle dei Leoni. Andrejs Grazulis è un jolly pigliatutto: 14 con 6/7 al tiro, con il primo e unico errore arrivato alla metà del terzo periodo, in pieno garbage-time. Con un front-court così produttivo, Adrian Banks può vivere una serata meno frenetica, accontentandosi di quello che gli porta (e concede) la partita. Ma le pistole restano comunque in caldo, fatte fumare a ripetizione nella ripresa (12 con 5/7). Solidissima anche la regia di Corey Sanders (9+6 assist), grande burattinaio tirafili.

I muscoli di Sagaba Konate: schiacciata di potenza in transizione

Tortona ammassa cifre con Mike Daum (18+6 rimbalzi), unico a restare acceso fino all'intervallo lungo prima del tracollo finale. Doppia-doppia ingannevole anche per Tyler Cain (12+11), in grande difficoltà nel proteggere il verniciato. Ma i buchi si aprono anche e soprattutto per la scarna resistenza della prima linea difensiva. Gli esterni non reggono e, in una serata di scarsa produttività offensiva, il conto non può tornare. Molto confusionaria la regia di Chris Wright (3 punti, 1/6 al tiro in 25'), sempre tendente a deragliare nonostante l'enorme mole di esperienza. Impalpabile JP Macura, senza punti (0/6) e inconsistente nella propria metacampo. Povero anche l'apporto della panchina, con il solo Ariel Filloy in doppia cifra: pesa la seconda gara consecutiva da 0 di Bruno Mascolo.

Trieste : Sanders 9, Banks 12, Mian 3, Grazulis 14, Konate 17; Longo 3, Deangeli, Lever 4, Fernandez 8, Delia 13, Cavaliero, Campogrande 5. All.: Ciani.

: Sanders 9, Banks 12, Mian 3, Grazulis 14, Konate 17; Longo 3, Deangeli, Lever 4, Fernandez 8, Delia 13, Cavaliero, Campogrande 5. All.: Ciani. Tortona: Wright 3, Sanders 8, Macura, Daum 18, Cain 12; Tavernelli 3, Cannon 3, Filloy 10, Mascolo, Severini. N.e.: Mortellaro, Velloso. All.: Ramondino.

Highlights: Trieste-Tortona 88-57

* * *

Openjobmetis Varese - UNAHOTELS Reggio Emilia

* * *

Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia

* * *

RIGUARDA TRENTO-TREVISO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Dolomiti Energia Trentino - NutriBullet Treviso 02:08:53 Replica

RIGUARDA TRIESTE-TORTONA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Allianz Pallacanestro Trieste - Bertram Derthona Tortona 01:50:12 Replica

RIGUARDA VARESE-REGGIO EMILIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Openjobmetis Varese - UNAHOTELS Reggio Emilia 19:50-22:00 Live

RIGUARDA SASSARI-BRESCIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia 20:35-22:45 Live

Serie A Brindisi sfata il tabù Cremona, Venezia risorge contro Pesaro UN GIORNO FA