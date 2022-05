volata-playoff. Certo, domenica serviranno una larga vittoria a Trieste e il concomitante ko di Pesaro a Napoli, ma Treviso, in qualche modo, può essere ancora artefice del proprio destino. Venerdì scorso, con i 116 punti incassati in casa dalla Virtus , Treviso aveva le sembianze di una squadra già in smobilitazione, decisa a mettere una pietra sopra a un'annata cominciata prestissimo (e bene) ma conclusa con una terribile parabola discendente. Invece, la TVB ha ancora orgoglio e cuore da mettere in campo. E la vittoria sull'Olimpia, oltre a rendere meno amaro il finale di stagione, la rilancia nella mischia per gli ultimi metri della. Certo, domenica serviranno unae il concomitante, ma Treviso, in qualche modo, può essere ancora artefice del proprio destino.

Matteo Chillo. E che serata. Da career-high. 16 punti (massimo eguagliato in Serie A) con un fantascientifico 5/5 dall'arco. Al festival delle triple trevigiane (14/32 alla fine, 44%), si unisce Giordano Bortolani (15 con 4/11), cinico e letale per spezzare le speranze di rimonta della squadra che detiene il suo cartellino. E, nel finale, esplode DeWayne Russell (20+4 assist). Le sue giocate razzenti sono un martello doloroso per la difesa biancorossa, incapace di contenerlo anche con i lunghi tratti di zona 3-2 invece molto funzionali È la serata di. E che serata. Da career-high.(massimo eguagliato in Serie A) con un fantascientifico. Al festival delle triple trevigiane (alla fine, 44%), si unisce(15 con 4/11), cinico e letale per spezzare le speranze di rimonta della squadra che detiene il suo cartellino. E, nel finale, esplode(20+4 assist). Le sue giocate razzenti sono un martello doloroso per la difesa biancorossa, incapace di contenerlo anche con i lunghi tratti diinvece molto funzionali nella vittoria di domenica su Brindisi

La Nutribullet allunga le mani sulla partita nella ripresa. Dopo un secondo periodo di bassissima intensità collettiva (11-13 per il 29-32 dell'intervallo lungo), la TVB rientra in campo con animo combattivo ma leggero. Sono le ultime carte da mettere sul tavolo. Senza pressione, senza pensieri, senza remore. E il gioco ne beneficia. La qualità si alza. La fluidità migliora. E Treviso si riscopre coesa e brillante, capace di sparare 51 punti in una ripresa d'autore, con una chiara riscoperta della bontà di inizio stagione. Anche senza Matteo Imbrò e Michal Sokolowski, due colonne portanti di questo gruppo.

Matteo Chillo eroe contro Milano: 5/5 da tre, massimo in carriera

Milano risponde alla prima sfuriata restando a contatto all'ultimo riposo (53-52), ma il break di apertura del quarto periodo (13-3) è devastante. Treviso vola toccando anche il +12 (70-58) e vede le ultimissime speranze di rimonta biancorossa naufragare su una palla persa sanguinosa per incomprensione tra Grant e Alviti a 1'43" dalla sirena.

Troy Daniels e Paul Biligha nel corso della ripresa (scavigliata per entrambi). La malasorte, già esplosa con violenza dirompente nelle ultime settimane, continua a non mollare la presa. L'Olimpia incassa la sesta sconfitta in campionato, indolore per la classifica ( il secondo posto è già fisso da tempo ), ma non per l'infermeria. Nonostante le assenze di tutti i big (out Melli, Rodriguez, Hines, Shields e Delaney) e i minutaggi distribuiti in maniera scientifica, coach Ettore Messina rabbrividisce quando vede accasciarsinel corso della ripresa (scavigliata per entrambi). La malasorte, già esplosa con violenza dirompente nelle ultime settimane, continua a non mollare la presa.

Milano perde una partita che domina a rimbalzo (41-30 con 16 offensivi) ma non nelle percentuali. L'8/28 dall'arco è sterile. Non servono i 12 punti di Gigi Datome, che prosegue il suo promettente percorso di recupero dall'operazione al ginocchio dello scorso mese. Così come la doppia-doppia da 11+13 di Kaleb Tarczewski e i 10 di Devon Hall. Dopo tre mesi ai box, si rivede anche Trey Kell. O meglio, si rivedrà quando sarà grattato lo spesso strato di ruggine che ancora lo copre.

Nutribullet Treviso - AX Armani Exchange Milano 80-74

Treviso : Russell 20, Green 9, Bortolani 15, Chillo 16, Sims 8; Dimsa 3, Jones 4, Jurkatamm 3, Akele 2. N.e.: Faggian, Pellizzari. All.: Nicola.

: Russell 20, Green 9, Bortolani 15, Chillo 16, Sims 8; Dimsa 3, Jones 4, Jurkatamm 3, Akele 2. N.e.: Faggian, Pellizzari. All.: Nicola. Milano: Grant 9, Hall 10, Datome 12, Ricci 4, Tarczewski 11; Baldasso 7, Alviti 7, Kell 2, Biligha 6, Daniels 3, Bentil 3. N.e.: Erba. All.: Messina.

