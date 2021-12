Allianz Pallacanestro Trieste – AX Armani Exchange Milano 71-68

Trieste piega 71-68 l'AX Armani Exchange nell'anticipo di mezzogiorno della 12esima giornata, l'ultima prima di Natale. La squadra di Franco Ciani, Ettore Messina di eguagliare le 12 vittorie del 2018, la miglior partenza nell'era dei playoff della formazione meneghina. I giuliani, guidati dai 23 punti di Banks e dai 10 di Fernandez e Mian, salgono a quota 14 e avvicinano sempre di più le Final Eight di Coppa Italia a tre turni dal termine del girone d'andata. Come detto è il primo stop per l'AX Armani Exchange, sbarcata a Trieste senza Moraschini, Daniels, i 12 di Bentil e i 10 con 8 rimbalzi dell'ex di turno Alviti per tornare a casa col referto rosa. Sorpresona all'Allianz Dome dovepiegal'nell'anticipo di mezzogiorno della 12esima giornata, l'ultima prima di Natale. La squadra di reduce dal tragico ko di Bologna con la Fortitudo , si riscatta come meglio non poteva, infliggendo alla capolista il primo stop del campionato dopo 11 successi, impedendo alla squadra didi eguagliare le 12 vittorie del 2018, la miglior partenza nell'era dei playoff della formazione meneghina. I giuliani, guidati dai 23 punti die dai 10 di, salgono a quota 14 e avvicinano sempre di più lea tre turni dal termine del girone d'andata. Come detto è il primo stop per l', sbarcata a Trieste senza Moraschini, senza gli infortunati Mitoglou e Shields , e senza Hines, Delaney e Rodriguez per turnover, più Datome non utilizzato: non bastano i 16 punti di, i 12 die i 10 con 8 rimbalzi dell'ex di turnoper tornare a casa col referto rosa.

Trieste a condurre sul 16-14. Nel secondo periodo Milano, Bentil, due triple, e Biligha, e allunga fino a +5. L'Allianz però risponde, chiude il divario con Lever, e poi va davanti con un gioco da tre punti di Mian per il 38-36, prima che Banks rovini tutto regalando allo scadere a Grant i liberi del 38-38 con cui si torna negli spogliatoi. Il match inizia su ritmi piuttosto bassi e alla fine del primo quarto èa condurre sul. Nel secondo periodo reduce dal ko interno in Eurolega col Real Madrid , ha un buon impatto da, due triple, e, e allunga fino a +5. L'però risponde, chiude il divario con, e poi va davanti con un gioco da tre punti diper il 38-36, prima cherovini tutto regalando allo scadere ai liberi delcon cui si torna negli spogliatoi.

Jerian Grant da dietro cancella Davis con la stoppata

La ripresa parte con un'autentica sparatoria da tre punti, Daniels e Grant per l'AX Armani Exchange, Mian e Davis per i padroni di casa. Poi Daniels e Bentil proseguono, e Grant si inventa galleggiando il canestro del nuovo +5 sul 56-51; l'Olimpia pare in controllo e va all'ultimo riposo in vantaggio 59-53. E' addirittura +7 con la quarta bomba di Daniels sul 64-57 e pare il preludio alla fuga decisiva di Milano. Invece da lì in avanti la squadra ospite si pianta, commette errori e palle perse gratuite, e Trieste ne approfitta per rimontare.

Sagaba Konate decolla per la schiacciata in tap-in

Banks in transizione segna la tripla del pari, poi è Fernandez a replicare per il 69-66. Nel frattempo Milano perde altri palloni con Daniels e Melli, ma poi quest'ultimo trova a rimbalzo il canestro del -1 a 30" dalla fine. Purtroppo per l'Olimpia non basta, perchè Fernandez mette i liberi del nuovo +3 e poi sull'ultimo possesso la tripla forzata di Daniels viene sputata dal ferro. Al suono della sirena esplode la gioia del tifo giuliano perchè aver fermato questa Milano ha il sapore di grande impresa.

Bentil fa schiacciare Tarczewski, Milano mostra i muscoli

Trieste : Banks 19, Davis 7, Fernandez 10, Mian 10, Grazulis 4, Konate 9, Deangeli, Delia 9, Cavaliero, Lever 3, Campogrande ne. All. Ciani.

: Banks 19, Davis 7, Fernandez 10, Mian 10, Grazulis 4, Konate 9, Deangeli, Delia 9, Cavaliero, Lever 3, Campogrande ne. All. Ciani. Milano: Melli 8, Ricci, Hall 4, Daniels 16, Alviti 10, Grant 9, Tarczewski 4, Biligha 3, Baldasso 2, Bentil 12, Datome ne. All. Messina.

