NutriBullet Treviso - Allianz Pallacanestro Trieste 88-94

Nutribullet Treviso che perde in casa al PalaVerde 94-88 contro l'Allianz Trieste nel recupero della 15esima giornata di Serie A. La formazione di Max Menetti, sempre senza Sims, gioca la terza di un "tour de force" con quattro gare in otto giorni, e come in Turchia deve arrendersi alla sconfitta, pur con una prova gagliarda. Meglio fa Trieste che Brescia al terzo posto in classifica con 20 punti: un successo costruito a cavallo tra terzo e quarto periodo, con un mini allungo risultato alla fine decisivo. Prosegue nel suo ottimo momento Marcos Delia, il migliore con 23 punti e 9 rimbalzi, e anche Banks sfiora la doppia doppia con 19 e 9 assist; bene anche Mian, 12 punti, Davis, 10, e Deangeli, 4 punti a rimbalzo offensivo proprio nel momento topico. Tornando a Treviso, che deve recuperare ancora la gara con Milano, i biancoblu restano fermi a 14 in classifica insieme a Venezia: non bastano i 20 punti di Dimsa, tutti nella ripresa, i 19 con 8 rimbalzi di Jones (15 in un primo tempo senza errori), e i 15 di Sokolowski. Le scorie della trasferta di due giorni fa ad Istanbul col Darussafaka restano nelle gambe e nella testa dellache perde in casa al PalaVerdecontro l'nel recupero della 15esima giornata di Serie A. La formazione di, sempre senza, gioca la terza di un "tour de force" con quattro gare in otto giorni, e come indeve arrendersi alla sconfitta, pur con una prova gagliarda. Meglio fache riscatta la sconfitta di lunedì a Napoli e agganciaal terzo posto in classifica con 20 punti: un successo costruito a cavallo tra terzo e quarto periodo, con un mini allungo risultato alla fine decisivo. Prosegue nel suo ottimo momento, il migliore con 23 punti e 9 rimbalzi, e anchesfiora la doppia doppia con 19 e 9 assist; bene anche, 12 punti,, 10, e, 4 punti a rimbalzo offensivo proprio nel momento topico. Tornando a, che deve recuperare ancora la gara con, i biancoblu restano fermi a 14 in classifica insieme a: non bastano i 20 punti di, tutti nella ripresa, i 19 con 8 rimbalzi di(15 in un primo tempo senza errori), e i 15 di

Russell alza, Jones decolla e inchioda a una mano

Pronti, via, e Treviso incendia il PalaVerde con un avvio 12-2 sulle giocate di Jones e Akele, poi è Sokolowski a firmare il gioco da tre punti per il +8. L'Allianz risponde poco dopo, due bombe di Mian e una di Grazulis valgono il -5, poi segna anche Delia e al 10' è sostanziale parità sul 25-24. Nel secondo periodo c'è equilibrio all'inizio, poi una tripla di Russell e un runner di Bortolani danno il +9 alla Nutribullet sul 43-34, il massimo vantaggio. Trieste è brava però a non mollare, torna a -3 con due bombe di Cavaliero e all'intervallo è agganciata sul 45-40.

Bortolani e l'assist con effetti speciali per Akele

Nella ripresa è la squadra di Ciani a partire meglio, Grazulis e Delia annullano lo scarto e fanno +3, poi Banks e Deangeli rispondono alla scarica di bombe di Treviso, due di Dimsa e due di Sokolowski; sempre Deangeli fa +4 a rimbalzo offensivo, Dimsa insacca un altro missile e al 30' è 67-64 per i biancorossi ospiti. L'allungo decisivo arriva in avvio di ripresa, Konate mostra i muscoli, segna tre canestri in fila (due schiacciate) e fa +9, poi è Banks a insaccare una bomba pesantissima per il 77-67 a 5' dalla fine. A quel punto torna al lavoro Delia che segna da vicino e tiene lontana Treviso, di contro la Nutribullet resta in scia, Dimsa segna il -6 in penetrazione, Bortolani fa -5 dall'arco, ma negli ultimi 10" è Dimsa a gettare via il pallone del possibile -2 o -1 sul punteggio di 88-92. Lì si spengono le speranze di Treviso mentre Trieste puoi gioire per una vittoria comunque meritata.

: Russell 5, Tadiotto ne, Vettori ne, Faggian, Bortolani 5, Ronca ne, Imbrò 10, Chillo 5, Sokolowski 15, Dimsa 20, Jones 19, Akele 7. All. Menetti. Trieste: Banks 19, Davis 10, Konate 8, Deangeli 4, Mian 12, Delia 23, Campani 2, Cavaliero 8, Campogrande, Grazulis 8. All. Ciani.

Highlights: Treviso-Trieste 88-94

* * *

