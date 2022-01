Virtus Segafredo Bologna – Nutribullet Treviso Basket 84-66

Segafredo Virtus Bologna per sbrigare la pratica Nutribullet Treviso, travolta 84-66 in uno dei tre anticipi del sabato della 14esima giornata di Serie A. La squadra di Sergio Scariolo, seconda in classifica con 24 punti, centra il terzo successo in una settimana Kyle Weems, bollente dall'arco con quattro triple. Il top scorer è Marco Belinelli, 17 punti, positivi ancora Alibegovic e Jaiteh, 15 e 12 punti, mentre Pajola non fa rimpiangere l'infortunato Teodosic e chiude con 8 assist (27 totali di squadra). Prosegue invece la crisi in campionato di Treviso che, Menetti non vince dal 5 dicembre, resta ferma a 12 punti e vede allontanarsi una qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia che un mese fa sembrava più che fattibile. Non bastano i 15 punti di Bortolani e i 14 di Imbrò, appannati tutti gli altri, senza dimenticare l'assenza di Sokolowski. Basta un quarto, anzi meno, allaper sbrigare la pratica, travoltain uno dei tre anticipi del sabato della 14esima giornata di Serie A. La squadra di, seconda in classifica con 24 punti, centra il terzo successo in una settimana considerando anche quello con Bourg in Eurocup e rimane incollata alla capolista Olimpia Milano: come detto sfida archiviata dopo il primo periodo, chiuso 29-13 con 14 punti dei 16 totali di, bollente dall'arco con quattro triple. Il top scorer è, 17 punti, positivi ancora, 15 e 12 punti, mentrenon fa rimpiangere l'infortunatoe chiude con 8 assist (27 totali di squadra). Prosegue invece la crisi in campionato diche, al netto della vittoria in Champions coi greci del Lavrio , incappa nel quarto ko di fila in A: la formazione dinon vince dal 5 dicembre, resta ferma a 12 punti e vede allontanarsi una qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia che un mese fa sembrava più che fattibile. Non bastano i 15 punti die i 14 di, appannati tutti gli altri, senza dimenticare l'assenza di

JaKarr Sampson cancella Sims con una stoppata tonante

La gara della Segafredo Arena è da subito un monologo della Virtus: due bombe di Weems valgono l'11-0 immediato, Treviso trova il primo canestro con Russell dopo 5' ma è già a -9! Il divario si allarga ancora per merito di Weems che insacca altre due triple per il 19-4; i veneti provano a tamponare con l'impatto di Imbrò e Akele dalla panchina, viceversa Bologna manda sul parquet Cordinier, Belinelli e Jaiteh, e quest'ultimo realizza sulla sirena il canestro del 29-13 a fine primo quarto! La gara di fatto è già archiviata, Cordinier insacca la bomba del +17, poi Belinelli si iscrive alla festa col bersaglio del 43-22 e all'intervallo il tabellone dice 45-25 per la squadra di Scariolo, +20.

Azione super della Virtus, Jaiteh segna sulla sirena

Nella ripresa non c'è storia, Alibegovic si fa notare con due tonanti schiacciate, Sampson invece con una tremenda stoppata a inchiodare Sims sul tabellone, e poi è ancora Alibegovic a fare +28, massimo vantaggio, con la bomba del 64-36. Gli ultimi 10' sono puro "garbage time", per Treviso c'è Bortolani che rimpolpa il proprio il tabellino, mentre nella Virtus Bologna ci sono ben 4' per Marco Ceron che trova anche il primo canestro della sua stagione per la gioia dei tifosi presenti sugli spalti dell'Arena. Da segnalare, sempre per la Segafredo, il rientro in campionato dopo oltre 2 mesi di Nico Mannion mentre per Marco Belinelli è arrivata la presenza numero 100 con la Virtus in tutte le competizioni.

Giordano Bortolani con la virata e il super canestro

Nel prossimo turno, 17esima giornata di A, la Virtus Bologna farà visita a Brindisi mentre Treviso avrà un match proibitivo in casa contro la capolista Milano, entrambe ls gare domenica 23 gennaio alle ore 17.

Virtus Bologna : Cordinier 7, Tessitori 2, Mannion 4, Belinelli 17, Pajola, Alibegovic 15, Ruzzier 5, Jaiteh 12, Alexander 2, Ceron 2, Sampson 2, Weems 16. All. Scariolo.

: Cordinier 7, Tessitori 2, Mannion 4, Belinelli 17, Pajola, Alibegovic 15, Ruzzier 5, Jaiteh 12, Alexander 2, Ceron 2, Sampson 2, Weems 16. All. Scariolo. Treviso: Jurkatamm 2, Russell 9, Akele 7, Ronca ne, Bortolani 15, Imbrò 14, Chillo 2, Sims 6, Sokolowski ne, Dimsa 7, Jones 2. All. Menetti.

Highlights: Virtus Bologna-Treviso 84-66

