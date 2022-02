Allianz Trieste : ingaggiato Ty-Shon Alexander, guardia americana classe 1998, che poche ore prima aveva risolto il suo contratto con la Segafredo Virtus Bologna. Un cambio di maglia importante per il prodotto di Creighton University e lo scorso anno in orbita Phoenix Suns in NBA, che alla corte di Franco Ciani avrà certamente più spazio e minuti rispetto all'esperienza bolognese, a maggior ragione dopo l'addio improvviso di Juan Lobito Fernandez, costretto a tornare in Argentina per motivi personali. Alexander chiude l'esperienza alla Virtus con 2 punti di media in 13' di utilizzo, con un massimo di 10 nel derby con la Fortitudo. Arriva un rinforzo per l' in vista della Final Eight di Coppa Italia e della seconda fase di stagione : ingaggiato, guardia americana classe 1998, che poche ore prima aveva risolto il suo contratto con la. Un cambio di maglia importante per il prodotto di Creighton University e lo scorso anno in orbita Phoenix Suns in NBA, che alla corte diavrà certamente più spazio e minuti rispetto all'esperienza bolognese, a maggior ragione dopo l'addio improvviso di, costretto a tornare in Argentina per motivi personali. Alexander chiude l'esperienza alla Virtus con 2 punti di media in 13' di utilizzo, con un massimo di 10 nel derby con la Fortitudo.

Queste le parole del presidente triestino Mario Ghiacci: "Ty-Shon è senza alcun dubbio il miglior giocatore disponibile sul mercato in questo momento della stagione e siamo contentissimi di poterlo portare a Trieste. Non è stato semplice e abbiamo fatto i salti mortali per poterlo tesserare in tempo per le Final Eight, ma ce l'abbiamo fatta. Questo grazie al lavoro di un team affiatato, di un CdA che come sempre ha appoggiato le nostre scelte, degli sponsor, ma anche della grande disponibilità - e questo vorrei sottolinearlo - della Virtus Segafredo Bologna, che ha dimostrato vero spirito di collaborazione per consentirci di tesserare il giocatore in tempi rapidissimi. Il passaggio ufficiale al 6+6 comporta uno sforzo enorme, ma conferma la volontà di tutti di vivere questo campionato da protagonisti, come fatto finora".

Soddisfatto coach Franco Ciani: "Ringrazio di questo sforzo la società per dare maggiore consistenza alla squadra e per tamponare il grande vuoto lasciato nel settore degli esterni dalla situazione di Juan. Come giocatore è in grado di coprire due ruoli, quello del play e quello della guardia, ha ottime doti realizzative, soprattutto quando trova soluzioni perimetrali. E' un giocatore che al contempo ha un forte impatto difensivo. Ultimo ma non ultimo, abbiamo ricevuto per lui grandi referenze dal punto di vista umano e della mentalità, della capacità di stare in gruppo. Volevamo prima di tutto un giocatore che avesse rispetto del gruppo, che è stato da subito uno dei punti di forza di questa squadra".

