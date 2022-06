Dopo la vittoria dello Scudetto , l' AX Armani Exchange Milano di coach Ettore Messina comincia a muoversi sul mercato. L'Olimpia ha infatti ingaggiato, con un, il centro statunitense, ormai ex giocatore del, club in cui aveva giocato nelle ultime tre stagioni cona livello individuale. "", queste le prime dichiarazioni di Davies da nuovo giocatore di Milano, riportate sul sito ufficiale dei biancorossi.

Il club di Giorgio Armani mette così a segno un grande colpo di mercato, confermando la volontà di voler continuare a primeggiare in Italia eeuropei delle ultime due annate, con l'obiettivo mai nascosto di rimanere stabilmente neie giocarsi le chance di qualificazione alle Final Four. Classe 1991, Davies ha già giocato nella Serie A italiana: era lae il centro difendeva i colori della, chiudendo la regular season a 13.3 punti e 6.5 rimbalzi di media e confermandosi tra i migliori lunghi del nostro campionato.

Messina: "Non giocavamo per una rivincita, ma per vincere, cosa ben diversa"

Dopo l'esperienza varesina, il centro ha cominciato la sua. Dal 2017-18, per due stagioni, ha indossato i colori dellomettendosi in luce come un giocatore capace di fare praticamente tutto sul parquet, mentreè passato ale, a oggi, vanta qualcosa comenella massima competizione europea per club. Numeri alla mano, un giocatore che mancava non poco al roster dell'Olimpia, specie dopo la vicenda che ha coinvolto. Milano allunga così le proprie rotazioni sotto canestro, dove potrà comunque contare ancora sul fenomenale Kyle Hines , fresco di rinnovo dopo delleda assoluto protagonista contro la Virtus Segafredo Bologna