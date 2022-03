GeVi Napoli Basket ha un nuovo allenatore. Dopo Openjobmetis Varese nel posticipo del 22° turno di stagione regolare - scelta che ha peraltro causato molte critiche alla società partenopea, con tanti allenatori a schierarsi dalla parte dello stimato collega - il club presieduto da Federico Grassi ha annunciato sui social network l'accordo con Maurizio Buscaglia. Il cinquantaduenne head coach barese ritorna così in Serie A dopo l'ultima esperienza, nel 2020-21, con la Germani Brescia, arrivando alla quarta panchina diversa nella massima serie italiana. Laha un nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Pino Sacripanti in seguito al k.o. (74-82) con lanel posticipo del 22° turno di stagione regolare - scelta che ha peraltro causato molte critiche alla società partenopea, con tanti allenatori a schierarsi dalla parte dello stimato collega - il club presieduto daha annunciato sui social network l'accordo con. Il cinquantaduenne head coach barese ritorna così in Serie A dopo l'ultima esperienza, nel 2020-21, con la Germani Brescia, arrivando allanella massima serie italiana.

Oltre a Brescia, Buscaglia in Serie A ha infatti allenato anche Reggio Emilia e Trento. Con l'Aquila un percorso ultra decennale in due diverse esperienze, una delle quali consecutiva dal 2010 al 2019 e in cui ha ottenuto svariate promozioni, cinque partecipazioni ai Playoffs e due finali Scudetto consecutive (2017-2018). Nel 2016 è stato nominato miglior allenatore dell'Eurocup, dopo aver centrato le semifinali e ceduto soltanto al SIG Strasburgo per due punti nel doppio confronto andata-ritorno. Dal 2019 Buscaglia è anche il capo allenatore della nazionale olandese.

Il comunicato di Napoli

Gevi Napoli Basket comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a Coach Maurizio Buscaglia.

Buscaglia, nato a Bari il 9 aprile del 1969, inizia la sua carriera nel settore giovanile del Grifone Perugia. Dal 2003, dopo le esperienze a Piove di Sacco e Mestre, allena per quattro anni l’Aquila Trento, conquistando una promozione in serie B2. Dopo essere stato nuovamente a Perugia, centrando ancora la promozione in Serie B1, torna a Trento nel 2010 iniziando una lunghissima esperienza conclusa nel 2019. Con la squadra trentina Buscaglia raggiunge ben due promozioni, passando dalla serie B alla Serie A, conquistando per cinque volte i playoff nella massima serie raggiungendo, nel 2016-2017 e nel 2017-2018, la Finale Scudetto. Nella stagione 2015 Buscaglia vince il premio di Miglior Allenatore della Serie A e nel 2016 viene eletto Miglior Allenatore di Eurocup, portando l’Aquila Trento in semifinale.

Dopo l’esperienza trentina, nel 2019-2020 Buscaglia allena la Pallacanestro Reggiana e, successivamente, nella stagione 2020-2021, la Germani Brescia. Nella stagione in corso Buscaglia ha allenato la squadra israeliana dell’Hapoel Holon. Inoltre, dal 2019, Coach Maurizio Buscaglia è capo allenatore della nazionale olandese.

